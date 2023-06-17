庄慧良：主客异位的“非绿大联盟”

新北市长侯友宜5月中旬以“最强”之姿被在野国民党征召参选2024年总统，这一个月来非但没有蜜月期，反而每况愈下。民调显示，国民党和侯友宜的支持度皆沦为老三，“换侯”之说甚嚣尘上。成立不到四年的民众党跃居第二，反过来向国民党喊话“白（民众党）蓝（国民党）合”，呼吁共同支持最好的在野力量人选——民众党总统参选人、民众党主席柯文哲，叫有百年历史的国民党情何以堪。

国民党去年底“九合一”地方选举大胜，原本极有机会在2024年拿回执政权，但总统候选人征召过程又重蹈2019年纷扰覆辙，落败的鸿海创办人郭台铭未完全归队，党主席朱立伦和侯友宜迄今未能整合内部矛盾，侯友宜“侯侯作代志”（台语，好好做事之意）的保守作为，无法因应执政的民进党快速且变化多端的打击，反而显得左支右绌。

以最近性骚扰案重挫两大政党支持度为例，民进党总统参选人、副总统兼党主席赖清德，一度想保住对性骚扰案有督导不周之责、时任民进党副秘书长的太阳花学运领袖林飞帆，但在民调狂泻下，不得不挥泪斩马谡，林被迫退出立委选举。后续只要有人被点名有性骚嫌疑，即使匿名人士指控，凡党公职一律“杀无赦”，立即解职，故民进党涉及性骚人数虽远超过国民党，但该党雷厉风行的确有止血作用。