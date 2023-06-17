“鼠鸭之争”尘埃落定 调查组判定江西工职院食堂异物是鼠头

（南昌综合讯）闹得沸沸扬扬的“鼠头鸭脖”事件官方调查结果出炉，判定江西工业职业技术学院食堂餐食中的异物为老鼠类啮齿动物的头部。

据新华社报道，江西多个政府部门组成的联合调查组，星期六（6月17日）通报江西工职院“6·1”食品安全事件调查处理情况。

通报说，联合调查组经勘察现场，调取监控视频发现，学生于6月1日在食堂吃出疑似为“鼠头”的异物，被涉事食堂工作人员事发当日丢弃，但通过多方询问与勘察，判定异物不是鸭脖。

通报也称，权威动物专家对现场照片和视频进行专业辨识，判定异物为老鼠类啮齿动物的头部。南昌高新区市场监督管理局昌东分局、江西工职院未认真调查取证，发布“异物为鸭脖”结论是错误的。

江西工职院学生6月1日在食堂吃饭时，在餐食中发现疑似老鼠头的异物，但校方回应称是“鸭脖”，引爆持续多日的“鼠鸭之争”。

校方在两天后回应称，当事学生和执法人员对“异物”进行对比和检测，确认为鸭脖。但网民并不买账，纷纷嘲讽学校“指鼠为鸭”、混淆是非。

江西省多个部门6月10日成立联合调查组调查此事。调查组星期六也通报，涉事食堂已被吊销食品经营许可证，涉事企业和法定代表人将面临顶格处罚；早前“指鼠为鸭”的江西工职院、南昌高新区市场监督管理局昌东分局等也将面临处罚。