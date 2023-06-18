中国特稿：碰上最难就业季 大学生求职路茫茫 订户 陈婧上海特派员更新 / 更新 / 2023年6月18日 7:45 AM发布 / 发布 / 2023年6月18日 5:00 AM 刚走出三年冠病疫情的中国大学生，又迎来竞争激烈的最难就业季。图为5月19日湖南长沙为应届毕业生举办的专场招聘会。（新华社） 学者认为，中国当前就业市场的最大问题是经济增长乏力，应届大学毕业生面对严峻的就业形势。在6月12日东方航空公司四川招聘会上，大批毕业生排队进入初试现场。（中新社）字体大小:小中大中国大学毕业季来临，创纪录的1158万应届毕业生正进入就业市场。历来受教育程度最高的一代青年，却面对冠病疫情暴发以来最严峻的就业形势。在经济复苏乏力的大环境下，青年失业率一再创下新高。大学生毕业生如何应对日益激烈的求职竞争？逐年加剧的青年就业难问题还要持续多久？大学毕业这一年，姜文鑫做了一个令其他同学大跌眼镜的决定：到咖啡连锁店星巴克打工。在姜文鑫就读的声乐系，同届毕业生一部分选择考研究生，一部分到教育和培训机构任教。但这两条出路在他看来都不理想：“音乐专业学费太贵，家里没点条件支撑不了读研。教培行业在大城市门槛高，小城市工资低又没发展前途。不如在大城市先找其他工作，走一步看一步。”姜文鑫目前每月薪水4000元（人民币，750新元），只够在他工作的上海勉强支付房租；所幸他可以借住在亲戚家，省下这笔开销。接受《联合早报》访问时，这名23岁的年轻人坦言，他甚至考虑过当外卖骑手，但这个市场也已接近饱和。“现在大环境不好，找工作真的很难。”请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 毕业生 就业 中国经济 失业率 “鼠鸭之争”尘埃落定 调查组判定江西工职院食堂异物是鼠头 郭永航任中共广州市委书记