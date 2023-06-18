中国特稿：碰上最难就业季 大学生求职路茫茫

中国大学毕业季来临，创纪录的1158万应届毕业生正进入就业市场。历来受教育程度最高的一代青年，却面对冠病疫情暴发以来最严峻的就业形势。在经济复苏乏力的大环境下，青年失业率一再创下新高。大学生毕业生如何应对日益激烈的求职竞争？逐年加剧的青年就业难问题还要持续多久？

大学毕业这一年，姜文鑫做了一个令其他同学大跌眼镜的决定：到咖啡连锁店星巴克打工。

在姜文鑫就读的声乐系，同届毕业生一部分选择考研究生，一部分到教育和培训机构任教。但这两条出路在他看来都不理想：“音乐专业学费太贵，家里没点条件支撑不了读研。教培行业在大城市门槛高，小城市工资低又没发展前途。不如在大城市先找其他工作，走一步看一步。”

姜文鑫目前每月薪水4000元（人民币，750新元），只够在他工作的上海勉强支付房租；所幸他可以借住在亲戚家，省下这笔开销。接受《联合早报》访问时，这名23岁的年轻人坦言，他甚至考虑过当外卖骑手，但这个市场也已接近饱和。“现在大环境不好，找工作真的很难。”