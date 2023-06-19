【视频】长谈五个半小时 中美外长表示愿避免竞争滑向冲突

（视频来源：路透社）

中美外长星期天（6月18日）在北京举行长达五个半小时会谈，双方表达稳定双边关系、避免竞争滑向冲突的意愿。中国国务委员兼外长秦刚强调，北京致力于构建稳定、可预期、建设性的中美关系，美国国务卿布林肯则表明美国不想与中国脱钩。

美国国务卿布林肯星期天抵达北京开启备受瞩目的两天访华行。这是美国国务卿2018年以来首次访华，也是2021年初拜登入主白宫以来访华的最高阶美国官员。布林肯原本计划今年2月访华，但因气球事件推迟行程。

布林肯早上飞抵北京，中国外交部北美大洋洲司司长杨涛到机场迎接。

他下午2时30分抵达钓鱼台国宾馆。据现场画面显示，秦刚在国宾馆其中一栋别墅的门口迎接，布林肯下车后两人握手致意，随后边走边简短地以英语轻松寒暄，秦刚问候布林肯的长途旅行是否顺利，布林肯也自然回应“非常好”。

两人随后举行长达五个半小时会谈，据悉比原计划长了一小时。中美在会后都形容会谈“坦诚”和具有“建设性”。两人共进工作晚餐，美方代表团在晚上10点半之后才驱车离开。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，秦刚在会谈中说，中方致力于构建稳定、可预期、建设性的中美关系，希望美方秉持客观理性的对华认知，与中方相向而行，维护好中美关系的政治基础，冷静、专业、理性处理意外偶发事件。

秦刚强调台湾问题是中美关系“最重大问题”

根据新闻稿，秦刚也就“台湾问题等中方核心利益和重大关切”阐明严正立场，提出明确要求，强调台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系“最重大的问题”，也是“最突出的风险”。

新闻稿称，双方就中美总体关系及有关重要问题进行了“长时间坦诚、深入、建设性沟通”；双方同意共同落实两国元首峇厘岛会晤达成的重要共识，有效管控分歧，推进对话交流合作，也同意保持高层交往。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）在会后表示，美中外长进行了“坦率、实质和建设性”的会谈，并指布林肯会中强调了外交的重要性，以及在所有领域的课题保持开放的沟通渠道，以减少误解和误判的风险。

布林肯邀秦刚访美继续磋商

米勒说，布林肯也邀请秦刚到华盛顿继续磋商，“他们同意在双方合适的时间安排互访”。中方发布的消息也证实，秦刚表示愿在双方方便时访美。

美国国务院高级官员并透露，布林肯在会谈中非常清楚表示，美国不想与中国脱钩；两名外长也表达稳定双边关系、避免竞争滑向冲突的意愿。

美国官员还形容，布林肯与秦刚“准备充分”，这是一次“真正的对话”，并以“直接”形容这场会谈。

南京大学国际关系学院院长朱锋受访时分析，中美外长会晤时间相当长，双方对这次来之不易的面对面接触显得格外珍惜，不仅很认真进行对话，估计谈得“应该还是比较深入的”。

朱锋认为，美国国务卿五年来首次访华是“一个积极的态势”，两国外交高层星期天互动良好，显示布林肯访华可能已起到很不错的成效，但“一下子要（对中美关系）有戏剧性效果是不可能的”。

布林肯星期一（6月19日）预计还将与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅会晤，并有可能与中国国家主席习近平会晤。