达成稳定关系避免冲突共识 中美关系在布林肯访华后止跌

螺旋式下滑的中美关系在美国国务卿布林肯访华行后止跌，尽管双方仍存在明显分歧，但达成了有必要稳定双边关系、避免滑向冲突的共识。

中国国家主席习近平星期一（6月19日）在会见布林肯时说，希望布林肯访华之行能为稳定两国关系多发挥积极作用；布林肯也表明，美中有责任和义务管理好两国关系，这不仅符合美国和中国的利益，也符合世界的利益。

布林肯星期天起对中国展开两天访问，这是美国国务卿2018年以来首次访华，也是2021年初拜登入主白宫以来访华的最高阶美国官员。布林肯原本计划今年2月访华，但因气球事件推迟行程。

在与习近平见面前，布林肯先在星期天下午与中国国务委员兼外长秦刚举行长达八个小时的会谈和晚餐。星期一上午，他与中共政治局委员、中央外办主任王毅举行约三小时会谈。

王毅在会谈中提到，应扭转中美关系螺旋式下滑，但也措辞强硬地把中美关系恶劣现状归咎于华盛顿。

中美官方直到星期一下午才发布习近平将会见布林肯的消息。

据新华社发布的现场照片，习近平在会见时单独坐在长桌一端，他的左右两侧分别是王毅和布林肯领衔的中美两方对话团队。会议桌的中央放置了荷花，寓意“以和为贵”。

学者：习表达愿与美方团队直接沟通对话意愿

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》采访时分析，习近平在见布林肯同时，也见了双方对话团队，表达了愿意与美方团队直接沟通对话的意愿。

习近平在开场白中说：“双方同意共同落实好我和拜登总统峇厘岛会晤时达成的共识，双方在一些具体的问题上也取得了进展，达成共识，这很好。”

他也表示，希望布林肯此次访华，能够为稳定中美关系多发挥积极作用。

据新华社会后发布的消息稿，习近平在会谈中也说，世界需要总体稳定的中美关系，中美两国能否正确相处事关人类前途命运。

根据美国国务院发布的消息，布林肯在开场白中说，美中有义务和责任管控彼此间的关系，“美国将致力于这么做，这既符合美国的利益，也符合中国和世界的利益”。

布林肯星期一在离开北京前接受媒体访问时形容，中美在过去几天“迈出了积极的一步”。

他说，访华期间的每次会议上，他都强调高层直接接触和持续沟通是负责任地管理分歧和确保竞争不会演变成冲突的最佳方式。“我从中国同僚那里听到了同样的看法。我们都同意有必要稳定我们的关系。”

朱锋指出，布林肯访华最大的成效是双方都表达了比较明确的政治共识，也就是要避免误判、避免冲突升级，让关系能够更加有效地管控。

分析：外界对中美关系可保持“审慎乐观”

外界此前对布林肯此次访华的期望并不高，但从两天中美高层的接触看，两国关系有望重新回到去年11月中美元首会晤的节点。中国外交部北美大洋洲司司长杨涛星期一晚间向媒体形容，布林肯访华对中美关系而言是“新的开始”。

新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉受访时指出，布林肯访华后，外界对中美关系可保持“审慎乐观”。

他说，双方之前释放的信号是不要抱太高期望，显著降低外界预期，“以至于在任何空间找到一些共同点，都可以视为胜利”。