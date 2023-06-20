中国下调贷款市场报价利率刺激经济

中国央行星期二（6月20日）如期下调贷款市场报价利率（LPR），这是中国LPR时隔10个月再调降，稳经济促增长信号明显，但五年期LPR报价下调幅度不及外界预期。分析认为，预计后期或有更多稳增长措施出台，促进中国经济重回正轨。

据中国人民银行网站消息，一年期与五年期LPR均较前值下调10个基点，分别至3.55%和4.2%。

中国近期接连调降政策利率，在此之前，央行在6月13日降息，将隔夜、七天、一个月期常备借贷便利（SLF）利率各下调10个基点，6月15日又将中期借贷便利（MLF）利率下调10个基点。在短期和中期政策性利率调整之后，央行此次下调LPR，在外界预期之中。

银河证券原首席经济学家左小蕾接受《联合早报》采访时指出，央行下调LPR之后，实体经济融资成本降低，将有利于促进经济的发展，对楼市而言，首套、刚需购房的房贷成本降低，开发商的资金压力也有助于缓解，整体来看，对楼市将产生提振作用。

中国4月与5月的关键经济数据指标走弱，经济增长动能明显不足，央行近期密集降息，显示决策者决定采取更多措施促进经济增长与稳定就业。在央行一系列货币政策操作的同时，市场也盛传北京将出手刺激疲弱的经济，酝酿出台一揽子刺激计划。

不过，本次五年期LPR下调幅度低于外界预估，加剧了外界对中国经济复苏前景的担忧。此前一些经济学家认为，五年期LPR或将下调15个基点。

第一财经网引述东方金诚首席宏观分析师王青分析称，此前更多市场预期判断，五年期LPR报价下调幅度会更大，背后原因是二季度以来楼市再度转弱，有必要通过引导居民房贷利率较大幅度下调来降低购房成本，扭转市场预期。王青认为，后续可能会进一步出台其他稳楼市措施，包括二手房贷利率灵活调整机制等。

荷兰国际集团（ING）首席经济学家罗伯特•卡内尔（Robert Carnell）对法新社说，由于下调幅度不足，对提振陷入困境的经济不会有太大帮助，预计未来几个月不太可能看到房地产需求出现强劲的波动，建筑业可能会保持疲软，地方政府将继续感受到土地销售减少和财政紧张的压力。

左小蕾则分析说，央行货币政策会根据宏观形势的变化适时进行调整，综合运用政策工具组合，以实现政策目标，在稳中求进，很少会一次到位，而保持稳健政策也是杜绝“大起大落”的可能，而即便接下来继续调整，官方也会分步骤进行，避免产生冲击式的影响。

由于央行降息幅度低于预期，香港和上海股市星期二领跌亚洲股市。其中，香港股市下跌1.79%，上证指数下跌0.47%。