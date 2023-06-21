民调：侯友宜仍垫底 惟“侯柯配”胜“赖萧配”

（台北综合讯）最新民调显示，国民党籍2024台湾总统参选人侯友宜继续垫底，但侯友宜如果搭配民众党籍参选人柯文哲，支持度胜过民进党籍总统参选人赖清德搭配驻美代表萧美琴。

中广新闻报道，中广-盖洛普星期三（21日）公布最新总统大选民调，赖清德以31.89%支持度排第一，柯文哲以24.62%居第二，侯友宜排第三，支持率仅为17.93%。有近两成选民尚未决定支持谁。

侯友宜此前在台湾民意基金会、TVBS、《美丽岛电子报》等民调中全部垫底。

中广-盖洛普民调也针对非绿阵营的各种配对、各种跨党派组合拿来作对比。

侯友宜搭配鸿海创办人郭台铭的支持度仅23.26%，输给柯文哲搭配台北市前副市长黄珊珊的23.95%，赖清德搭配萧美琴则是30.48%，支持度最高。但如果“蓝白合”，侯友宜搭配柯文哲的支持度是39.60%，赢过赖萧配的34.58%。

蓝营人士、中广董事长赵少康说，从这份民调判断，“蓝白不合、选举不赢”。

另据TVBS报道，国民党前立委邱毅建议由郭台铭和前高雄市长韩国瑜搭配，并由前总统马英九担任竞总主委。

邱毅说，侯友宜近几个民调都排第三，且与柯文哲的差距加大，最新民调已跌到只剩17%支持度，越来越逼近八年前“换柱”（国民党总统参选人洪秀柱被撤换）的15%防线，各地选立委的“小鸡”早慌乱成无头苍蝇，频频向柯文哲示好，更助长“弃侯保柯”氛围。