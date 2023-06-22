李强强调与中国合作不等于风险　分析：北京慎防“去风险化”变成“去中国化”

正在欧洲访问的中国总理李强在多个场合向德法政商界领袖喊话，强调与中国合作并不等于风险，竭力扭转欧洲对中国“去风险化”的趋势。

分析认为，在“去风险化”成为欧美对华政策主流之际，北京试图说服欧洲，经济全球化和相互依存是必然趋势，防止“去风险化”演变为“去中国化”。

据新华社消息，李强当地时间星期三（6月21日）在巴黎举行的中法工商界晚餐上提到，中法良好的政治互信使两国在相互依赖中看到稳定性、确定性和共同的发展机遇，而不是风险。

他称赞法国政府反对阵营对抗和脱钩断链，并呼吁中法企业家坚定支持经济全球化，共同维护中法、中欧产业链供应链稳定和韧性。

现场视频显示，李强在致辞时特别提到他在上海任职期间与欧莱雅等法国企业的接触，肯定法企在疫情期间坚持对华投资。

他说：“跨国公司在国际市场的大海当中成长起来，有没有风险，你们跨国公司、你们的老总最有评判权，你们最敏感，你们最有发言权。”

今年3月，欧盟委员会主席冯德莱恩在就欧洲对华战略发表演讲时，首次提出“去风险化”。过去几个月，“去风险化”已成为欧美对华政策主流。美国国务卿布林肯星期一（6月19日）在结束访华行程前也说，美国并不寻求与中国脱钩，而是寻求“去风险化和多元化”。不过，北京认为“去风险化”是要为“脱钩”做掩护。

李强在访问德国时也提到风险问题。他星期二在中德经济合作论坛闭幕式上说，反对以“去风险”为名，行“脱钩断链”之实。

他说，德系汽车在中国市场曾独占鳌头，他长期在地方工作，单位配的车就是德国车，“我们并没有觉得这有什么风险”。

李强还称，在中国到医院做电脑断层（CT）检查，用的也是西门子的仪器。

据新华社报道，李强星期一在柏林同西门子、大众、奔驰、宝马、巴斯夫等德企代表座谈交流时也称，理解各方都有自己的安全关切，重要的是如何合理界定和防范风险，“不能人为夸大‘依赖’，甚至把相互依存与不安全简单画等号”。

中国人民大学欧盟研究中心主任、欧盟“让莫内”讲席教授王义桅接受《联合早报》采访时指出，欧洲提出“去风险化”后，中欧得相互澄清如何面对全球化、如何面对风险，以及风险与中国的关系。

王义桅说，李强以中国在汽车、医疗设备上对德国的依赖为例，阐释经济全球化和相互依存是必然趋势，不应把它视为风险，并以此来实现“去中国化”。

去年底以来，德法等欧洲国家释放要在疫后与中国加强经贸合作的明确意愿。德国总理朔尔茨去年11月访华，是疫后首个访华的西方发达国家领导人。法国总统马克龙4月初对中国进行国事访问后，还做出备受争议的欧洲“战略自主”呼吁。

李强在访欧期间，进一步做出开放市场的承诺。他星期四在与法国总理博尔内会面时强调，愿同法方推动双边贸易平衡发展，相互扩大市场准入。

这是李强出任中国总理后首次外访，显示北京高度重视稳定中欧关系。

中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建受访时指出，欧洲出于对地缘环境恶化的担忧，越来越强调政治和安全，导致政治、安全与经济之间出现失衡，影响市场经济规律的正常运转。

他说：“中欧多年合作一个最重要的基础是双方比较尊重市场规律……现在不管什么事都会打上价值观、制度竞争的标签。”

为重建互信，崔洪建认为，中国可尽快把双方各领域交流恢复到正常状态，北京也可进一步向欧洲释放政策利好、优化环境，并在乌克兰危机等地区问题上与欧洲加强协调。

他说：“只有这样才能让欧洲相信，中国不像有些西方舆论所说的那样，是一个新的霸权。”