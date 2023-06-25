台湾特稿：台湾青年兵推省思台海安危

中美战略竞争加剧，台湾安全问题成全球关注焦点。专家学者评估，2024年到2027年是引爆台海战争的最危险窗口。对于切身相关的台海局势，台湾年轻人怎么看？《联合早报》记者旁观大学生参与台海局势的兵棋推演，看未来社会栋梁如何换位思考、凝聚共识、协调沟通；听师生如何训练批判视角，再思台湾生存处境。

2024年1月7日，即台湾1月13日总统大选前六天，大批中国大陆军机在台海周边活动，台湾军机升空拦截监控。短兵交接下，两岸军机在台湾西南空域发生擦撞。

大陆解放军空警－500预警机严重毁损，迫降在高雄的小港机场；台军IDF战斗机坠海，飞行员弹射跳伞求生，被大陆海巡船救起，载回福建。

大陆要求台湾送回军机内设备和飞行员，台湾要求大陆送回飞行员。双方协商过程中僵持不下，引发国际社会高度关切。美国呼吁两岸和平解决争端，建议在海峡中线进行人机交换。