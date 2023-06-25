台海局势 台湾特稿：台湾青年兵推省思台海安危 订户 温伟中台北特派员更新 / 更新 / 2023年6月25日 9:21 AM发布 / 发布 / 2023年6月25日 5:00 AM 台湾政治大学通识课“中国大陆概论”5月30日针对台海局势进行兵棋推演，美国组代表（右三）和中国大陆组代表（右二）上台解说时针锋相对，王信贤教授（右一）在旁观察。（温伟中） 约70名年约19岁到21岁的台湾政大学生，5月30日参与第二场台海局势兵棋推演后大合照。前排是王信贤教授（左二）和三名助教。（温伟中） 6月7日，台北市立第一女子高级中学（简称北一女）进行针对台海军机擦撞的兵棋推演，王信贤（左一）与助教吴逸群（右起）、刘醇阳和陈恩第在校门口留影。（王信贤提供） 台湾政大会计系大二生叶乃诚：两岸利益牵扯在一起，可以让台湾更安全。（温伟中） 台湾政大哲学系大二生宋怡娴：会更关注政治议题，不会再像从前那样片面吸收信息。（温伟中） （供参考）台湾政大5月30日的兵棋推演中，台湾组为了避免美方租借太平岛为军事基地激怒大陆报复，提出为美方提供燃油补给站的妥协方案，并同时向中美发密信争取更多筹码。（温伟中）字体大小:小中大中美战略竞争加剧，台湾安全问题成全球关注焦点。专家学者评估，2024年到2027年是引爆台海战争的最危险窗口。对于切身相关的台海局势，台湾年轻人怎么看？《联合早报》记者旁观大学生参与台海局势的兵棋推演，看未来社会栋梁如何换位思考、凝聚共识、协调沟通；听师生如何训练批判视角，再思台湾生存处境。2024年1月7日，即台湾1月13日总统大选前六天，大批中国大陆军机在台海周边活动，台湾军机升空拦截监控。短兵交接下，两岸军机在台湾西南空域发生擦撞。大陆解放军空警－500预警机严重毁损，迫降在高雄的小港机场；台军IDF战斗机坠海，飞行员弹射跳伞求生，被大陆海巡船救起，载回福建。大陆要求台湾送回军机内设备和飞行员，台湾要求大陆送回飞行员。双方协商过程中僵持不下，引发国际社会高度关切。美国呼吁两岸和平解决争端，建议在海峡中线进行人机交换。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 台海局势 台湾 中国大陆 美国 中国心跳 国泰客机故障起飞前急刹 11名乘客疏散时受伤 宁夏烧烤店爆炸事故原因公布 四名嫌疑人被刑拘