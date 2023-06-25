中国抗议美国涉芬太尼问题起诉中国公民和实体

针对美国以涉芬太尼问题逮捕和起诉中国公民和企业，中国外交部指美方通过“钓鱼执法诱捕”中国公民，并形容此举为“典型的任意拘押”。



法新社报道，美国司法部上星期五（6月23日）以非法贩运用于制造芬太尼的化学品为由，对四家中国化学制造公司和八名中国公民提出刑事指控。这是美国政府首次指控中国实体在美国境内贩卖芬太尼前体化学品。



被指控的四家中国公司包括，湖北阿玛维尔（Amarvel）生物技术、安徽仁诚科技、安徽莫克新材料科技和合肥葛兰素史克贸易。被指控的八个人是这四家公司的高管和雇员，其中两人6月8日在斐济被驱逐后，于夏威夷檀香山被拘押。



中国外交部发言人指，美国执法人员在第三国采用“钓鱼执法”诱捕中国公民，并再次起诉中国实体和个人，是典型的任意拘押、单边制裁，完全非法，严重损害中国公民基本人权，严重损害中国企业利益。



根据中国外交部官网星期六（24日）发布的新闻稿，发言人说，中国对此予以强烈谴责，已向美国提出严正交涉和强烈抗议。



长期以来，流入美国市场的芬太尼主要来自墨西哥。华盛顿近期也越来越关注向墨西哥提供芬太尼原料的中国供应商。



美国国务卿布林肯一周前访华时曾表明，美国需与中国加强合作，阻止芬太尼等非法合成毒品流入美国。



中国外交部发言人指美国“肆意践踏国际法”、实施“长臂管辖”，严重破坏中美禁毒合作的基础，并呼吁美国立即释放抓捕的中国公民。



芬太尼是一种强效麻醉性止痛剂，药理作用与吗啡类似，但被非法贩卖成为致命毒品。中国在2019年将所有芬太尼相关药品质列入管制物品清单，对其生产和销售进行监管。



美国官方今年5月公布的最新报告显示，从2016年到2021年，在美国与芬太尼等合成鸦片类药物有关的死亡人数增加逾三倍。