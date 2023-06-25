新川贸易去年创新高 陈诗龙：双边经济关系实力韧性强

我国人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期天（6月25日）在四川省会成都说，新加坡和四川双边贸易去年尽管处疫情期间，仍创下27亿美元（36.5亿新元）的历史新高，同比增幅超过38％，足以说明新川经济关系实力和韧性之强。

陈诗龙星期六晚飞抵成都访问四天。这是他在2020年接任新加坡—四川贸易与投资委员会（新川贸投委）新方联合主席后，首次以该身份访华。随团人员包括来自近40家企业的约60名商业代表。

陈诗龙星期天早上分别会见中共四川省委书记王晓晖、省长黄强，之后与新任中方联合主席、四川副省长杨兴平共同在锦江宾馆主持新川贸投委第23次会议。

陈诗龙曾在2020年9月及2021年9月，分别与时任中方联合主席、四川副省长李云泽共同主持线上举办的新川贸投委第21次会议及第22次会议。在停办一年后，星期天上午举行的第23次会议是陈诗龙首次线下参加；这也是疫情以来在中国召开的首场线下新中双边理事会会议。

陈诗龙会上致辞时说，新川贸投委成立27年来，双方不断深化合作，不仅拓宽合作领域与开展新机遇，也加强双边合作的韧性和潜力，“在多变的全球经济背景下，新川之间的经贸投资往来仍交出了一份亮丽的成绩”。

截至去年，新加坡对四川的实际投资已累积至42亿美元，涵盖737个项目。新川贸易去年不仅创历史新高，还取得2017年以来最高同比增幅。

陈诗龙指出，自上次会议以来，双方在新川贸投委聚焦的三个主要领域取得良好进展，包括“一带一路”倡议、创新，以及中小企业国际化。

中新两国今年3月宣布将双边关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。陈诗龙深信新川将顺应两国关系的提升，展开更深、更多的合作。

陈诗龙呼吁新川在贸易及互联互通、绿色经济，以及数码经济三方面，进一步加深并拓宽战略合作。

他认为，四川可发挥其作为重要农业生产基地、贸易枢纽、消费中心的地位，成为连接西部地区与东南亚、中亚等地区，具有影响力的贸易和互联互通节点；贸易商同时也可利用中新（重庆）战略性互联互通示范项目旗下的“国际陆海贸易新通道”，减少运输时间和碳排放。

陈诗龙星期天也与四川高层讨论加强新川互联互通的重要性，尤其是进一步促进双边贸易和人与人交流的航空链接，好让企业与个人受益。

黄强承诺尽快恢复两地航班

身兼新川贸投委川方顾问的四川省长黄强，致辞时承诺采纳陈诗龙的建议，将尽快恢复成都与新加坡之间的航班。

黄强指出，去年新川双方进出口额是1996年的47倍，今年一季度进出口额同比增长27.5％，双方投资逐步增长。他表示，四川愿与新加坡携手向前，抓住新一轮发展期，谋划和推动双方合作迈向更高台阶。

另一方面，新川企业星期天在会上签署六份谅解备忘录（MOU），涉及能源、车辆检验服务等。陈诗龙当天傍晚也会见了中共成都市委书记施小琳、市长王凤朝。