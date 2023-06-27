香港骨灰龛场高楼化 解决安置地短缺问题

一座拥有白色大理石门厅和奢华吊灯的12层高楼，或许会被误认作香港最新的酒店；事实上它将为数千人提供更长久的寄宿，成为他们骨灰最终的安息之地。

法新社星期二（6月27日）报道，上个月开幕的善心生命文化纪念馆计划提供2万3000个骨灰龛位。这是香港政府十年来引入私营公司以缓解死亡关怀行业压力的部分应对措施。

承载着730万居民的香港，是世界上人口密度最高的社区之一。人口老龄化导致死亡率在2010年代中期超过政府的骨灰位空间，骨灰龛场严重短缺。