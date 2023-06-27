香港骨灰龛场高楼化 解决安置地短缺问题 订户更新 / 更新 / 2023年6月27日 6:05 PM发布 / 发布 / 2023年6月27日 6:04 PM 香港政府正通过高层的私营骨灰龛场解决骨灰安置地不足问题。图为德国建筑师基尔霍夫（Ulrich Kirchhoff）站在由他设计的善心生命文化纪念馆前。（法新社） 图为6月7日善心生命文化纪念馆的一名职员，指着放置骨灰盒的壁龛。（法新社）字体大小:小中大一座拥有白色大理石门厅和奢华吊灯的12层高楼，或许会被误认作香港最新的酒店；事实上它将为数千人提供更长久的寄宿，成为他们骨灰最终的安息之地。法新社星期二（6月27日）报道，上个月开幕的善心生命文化纪念馆计划提供2万3000个骨灰龛位。这是香港政府十年来引入私营公司以缓解死亡关怀行业压力的部分应对措施。承载着730万居民的香港，是世界上人口密度最高的社区之一。人口老龄化导致死亡率在2010年代中期超过政府的骨灰位空间，骨灰龛场严重短缺。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 香港 殡葬业 老龄化社会 台在野党批教育部为延兵役牺牲教育 陈诗龙：中国疫后在政策上增加了韧力