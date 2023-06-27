李强：政府不要越俎代庖替企业评估风险

在去风险成为欧美对华政策主流之际，中国总理李强称“降依赖、去风险”是一道伪命题，他呼吁政府和相关组织不要越俎代庖替企业评估风险，更不要把去风险政治化和意识形态化。

李强星期二（6月27日）在世界经济论坛“2023年新领军者年会”上致辞时，呼吁各国摒弃零和博弈的思维，回到合作共赢的正确轨道。他说：“世界不应该也不可能退回到彼此孤立、彼此封闭的状态。”

这场在天津举行的论坛也被称为“夏季达沃斯”，是冠病疫情后首次线下召开。

李强在开幕大会上对约1500名政商学界代表说：“现在在西方，有一些人在炒作所谓的降依赖、去风险，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”

他指出，全球化已使世界经济成为你中有我、我中有你的共同体，各国经济相互交融、相互依赖、相互成就、共同发展，“这本来就是好事，这不是坏事”。

李强也呼吁把风险评估留给企业。他说：“对于经济风险、产业风险，企业的感知才是最敏感的，企业也是最有发言权的，应该由企业去做相应的判断和选择。”

李强说，政府和相关组织“不应该越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

过去几个月，去风险、尤其是在产业链上不过度依赖中国，成为欧美一项主流对华政策。北京则竭力扭转这个趋势，慎防“去风险”演变为“去中国”。

李强上周在欧洲访问时，也在多个场合向德国和法国政商界领袖喊话，强调与中国合作并不等于风险。

不过，分析师指出，企业会根据政策稳定性和可预判性评估风险，冠病疫情期间中国采取的封城措施对供应链的影响，让一些外资企业重新检讨风险。

咨询公司艾睿铂（AlixPartners）合伙人兼董事总经理戴加辉（Stephen Dyer）接受《联合早报》采访时说：“相比正面的经历，我们会从负面的经历中学到更多东西。这是一场让人难忘的疫情……这些教训会持续多年，其中之一就是不要过度依赖单个国家，企业现在愿意为降低风险承受更多成本。”

李强：中国第二季经济增长将快于第一季

在近半小时的致辞中，李强也就中国经济对外做信心喊话，称第二季度中国经济的增速将快于第一季度，全年有望实现官方在年初定下的5％左右的增长目标。

中国经济今年第一季取得4.5％增长，但5月的工业增加值、社会消费品零售总额等主要宏观数据都并不理想，显示被寄予厚望的中国经济复苏不及预期。摩根大通、瑞银、高盛等国际银行本月也都纷纷下调今年中国经济预期。

在政策方面，李强承诺，中国将在扩大内需潜力、激活市场活力、推动高水平对外开放等方面推出更多更有效和务实的举措。

虽然没有进一步阐述这些举措的详情，但他强调，中国“完全有信心、有能力”在一个较长的周期内，推动中国经济在高质量发展的轨道上行稳致远。

李强说：“这将不断地扩大市场的规模，创造合作机会，为世界经济复苏和增长，提供源源不断的动力，同时也为各国投资者提供互利共赢的合作机会。”

谈到中国经济的前景，戴加辉认为，中国经济的基本面让人持乐观态度，但还有很多因素会左右未来趋势，包括地缘政治等因素。他说：“希望情况会好转，许多人都在等着看到好转的迹象。”