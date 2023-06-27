陈诗龙：中国疫后在政策上增加了韧力

我国人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生认为，历经三年冠病疫情的中国，依然对促增长有相同的愿望和动力，但在思路上转而更多考虑防范性及先发制人类别的措施，包括应对面临干扰及冠病等“黑天鹅”事件，这项改变为政策增加韧力。

陈诗龙星期二（6月27日）结束对四川省会成都的四天访问，离蓉前接受新加坡媒体采访。

陈诗龙在回答《联合早报》提问时表示，据他此次访华观察，中国在冠病疫情之前与之后的政策专注点和走向保持不变，但在思路上已更多考虑防范及先发制人（preemptive）类别的措施，包括应对干扰及冠病等“黑天鹅”事件，“这实际上也为政策增加一层韧力”。