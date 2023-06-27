新中交流 陈诗龙：中国疫后在政策上增加了韧力 订户 王纬温成都报道更新 / 更新 / 2023年6月28日 7:24 AM发布 / 发布 / 2023年6月27日 11:15 PM 陈诗龙医生（中）星期二在新川创新科技园的鱼尾狮塑像前，与四川副省长杨兴平（右二）、我国驻中国大使陈海泉（右一）、驻成都总领事陈知恩（左二）等合影。（王纬温摄） 我国人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生（左二）星期二（6月27日）到访位于成都高新区的新川兰花文化博览园，赠予园方一盆珍贵罕见的胡姬品种“Aranda Noorah Alsagoff”。左一是四川副省长杨兴平。（王纬温摄）字体大小:小中大我国人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生认为，历经三年冠病疫情的中国，依然对促增长有相同的愿望和动力，但在思路上转而更多考虑防范性及先发制人类别的措施，包括应对面临干扰及冠病等“黑天鹅”事件，这项改变为政策增加韧力。陈诗龙星期二（6月27日）结束对四川省会成都的四天访问，离蓉前接受新加坡媒体采访。陈诗龙在回答《联合早报》提问时表示，据他此次访华观察，中国在冠病疫情之前与之后的政策专注点和走向保持不变，但在思路上已更多考虑防范及先发制人（preemptive）类别的措施，包括应对干扰及冠病等“黑天鹅”事件，“这实际上也为政策增加一层韧力”。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 新中关系 陈诗龙 四川 成都 中国经济 台在野党批教育部为延兵役牺牲教育 杨丹旭：瓦格纳兵变给中国提了什么醒？