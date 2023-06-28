习近平吁中越共同反对脱钩断链

会见访华越南总理范明政

美国里根号航空母舰停靠越南后，中国国家主席习近平星期二（6月27日）会见越南总理范明政时，敦促中越共同反对脱钩断链，反对把经济和科技问题泛政治化，为两国现代化建设营造和平稳定的外部环境；范明政则呼吁提升两国在经贸、投资等各领域合作水平。

受访学者分析，越南一方面力图向中国表明他们并没有倒向美国，同时也凸显出他们在中国以外，还保有其他的外交选择。

范明政星期天（6月25日）至星期三对中国展开正式访问。这是范明政2021年上任后首次访华，也是七年来首次有越南政府总理访华。范明政星期二和星期一在北京分别与习近平和中国总理李强会面，在华期间也出席了在天津举行的世界经济论坛第14届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）。

在范明政启程同天，美国里根号航空母舰自越南战争以来第三次停靠越南中部城市岘港，以纪念美越两国建立全面伙伴关系10周年；释放出美越关系趋近的信号。

今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年，据新华社报道，习近平会见范明政时，表明中国视越南为周边外交的优先方向和具有战略意义的命运共同体，这是中国基于两国关系长远发展作出的战略选择。

习近平呼吁两国坚定支持对方走好符合本国国情的社会主义道路和各具特色的现代化道路，并加强发展战略对接。

在中美脱钩风险加剧的背景下，有不少分析认为，西方企业把产业链从中国转向越南，让越南间接受益。

习近平称，中国愿进口更多适销对路的越南产品，并敦促两国共同反对脱钩断链，反对把经济和科技问题泛政治化，维护国际公平正义和自身发展权益，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，为两国现代化建设营造和平稳定的外部环境。

根据越南政府新闻网发布的消息，范明政说，持续发展长期稳定良好的越中关系，始终是越南党和政府的战略选择和头等优先。

范明政聚焦经贸，呼吁两国加强高层及各级别交往，提升两国在经贸、投资等各领域合作水平。他建议中国加快对越南农产品开放市场，为越南在中国设立贸易促进机构提供便利，提高越南通过铁路过境中国前往第三国的商品限额；他也欢迎中国企业加大在越南高质量投资。

中国和越南在南中国海的摩擦多年来悬而未决，今年5月再传出越南和中国船只在南中国海陷入对峙的消息。在范明政访华期间，中国高层官员接连在南中国海问题上向越南伸出橄榄枝。

李强称，中国愿同越南坚持通过对话协商管控分歧，推进海上务实合作，加快南中国海行为准则磋商，避免采取使形势复杂化、扩大化的行动。中国防长李尚福星期二与陪同范明政访华的越南防长潘文江会面时，也呼吁两军加强高层沟通，完善机制建设，深化务实合作。

新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉接受《联合早报》采访时分析，范明政访华和里根号访越的安排有双重的战略意图；越南一方面向中国表明他们仍希望保持友好关系，并没有突然倒向美国；同时也向中国展现他们还保有其他的外交选择。

至于在中美脱钩问题上越南会如何平衡，南京大学国际关系学院院长朱锋认为，越南短期内没有能力取代中国的供应链地位，越南需要中国协助解决电荒问题，来自中国的产品也是越南供应链重要的组成部分；因此越南会在经贸领域进一步加强与中国的合作。