定格百年联合早报摄影中国展 7月开启五城巡展

新加坡早年传统咖啡店里的咖椰牛油面包香、建国总理李光耀1976年率团访问中国后双边陆续展开的多个合作项目……新加坡街景旧貌焕颜、各族节庆习俗、新中合作发展等，都在摄影师的镜头中定格。

作为《联合早报》100周年报庆活动的重要海外市场延伸，“定格百年早报摄影展”继4月在新加坡展出后，将于7月开启中国苏州、重庆、上海、深圳和北京五城巡展，覆盖经济最活跃的长三角华东地区、华北、中西部地区和粤港澳大湾区。

本次中国展巡展甄选78张黑白和彩色照片，分成四大主题：“百年大业”新加坡国家发展、“百态人生”新加坡社会人文、“百感交集”看中新发展变迁和“百年报史”华文报业今与昔。

早报摄影组此番特选几组老照片，怀旧意味浓厚，19张反映报章运作和编辑部转型的照片，讲述早报从早期手工排版到电脑作业，至1995年上线成为全球第一家上网的华文报的历程。

《联合早报》逢五逢十定会大庆，也不断寻求转型，满足不同年龄受众群的需要，并在出版方面建立行业口碑，主办贴近社群的各类活动。

《联合早报》执行总编辑韩咏梅说，新闻摄影照片往往是一个场景、一种情绪或者一段历史真实的记录。“选择这些照片时，重视的不仅是画面美，也要让中国朋友们在画面中看见新加坡故事：里面有能引起共鸣的生活体验，反映了对美好生活的追求，以及新中之间深厚且高质量交往建立起的情谊。”

7月4日苏州举办摄影中国展启幕礼 百年报庆专页中国版正式上线

配合摄影中国展五城巡展，《联合早报》100周年专题网页中国版正式上线，邀请在五座城市观展的读者现场扫二维码，上传心仪的两三张照片和寄语，编辑部筛选后将在联合早报网上择优发布活动照，增加线上线下互动。专页中国版也将更新百年报庆在新加坡、中国及其他地方的活动。

7月4日下午，摄影中国展将在苏州金鸡湖畔的苏州中心举办启幕礼活动。《联合早报》总编辑吴新迪、华文媒体集团营运总编辑罗文燕，将与新加坡驻沪总领事蔡簦合和苏州市领导，为摄影中国展共同揭幕。

本次摄影中国展巡展的场地合作伙伴是苏州中心、重庆来福士购物中心、上海长宁来福士广场、深圳来福士广场、北京来福士购物中心。