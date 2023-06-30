中共党员净增人数五年来首次比上年下滑

中共在七一建党纪念日前夕发布统计数据显示，2022年底的党员总数比上年净增132万9000名，是2018年以来中共党员净增人数首次比上年下滑；《求是》杂志同日发表中共总书记习近平文章，呼吁党员锤炼对党忠诚的政治品格。

中共中央组织部星期五（6月30日）发布的《中国共产党党内统计公报》显示，截至2022年12月31日，中共党员总数为9804万1000名，比2021年底净增132万9000名，增幅为1.4%。中共现有基层组织则达到506万5000个，比2021年底净增12万9000个，增幅为2.6%。

根据历年的《中国共产党党内统计公报》，中共党员净增人数2012年至2017年间逐年下滑，净增党员人数从252万5000名骤降至11万7000名。这个趋势在2018年以后扭转，净增党员人数逐年增加，从2018年的103万名，增至2020年的136万4000名，2021年中共建党百年那年进一步暴增至343万4000名。

这是2018年以来中共党员净增人数首次比上年下滑，即便对照年建党百年之前一年（2020年）的增量，净增人数仍减少3万5000名。

2022年中共党员中女性、少数民族和大专及以上学历的党员比率持续提高，分别占党员总数的29.9%、7.6%以及54.7%。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦接受《联合早报》访问时分析，中共党员增量趋势一般反映出党内最高权力的巩固程度，以党代会为节点，每五年的趋势可能有变化。在习近平任期内，2012年至2017年算是一个清理党的时期，强调党的纯洁性；2018年开始习近平在党内的权力结构已经巩固，因此党员人数增量持续往上走。

陆曦认为，2022年中共党员净增人数出现缩减迹象，“可能反映出党内整体氛围开始变化，类似的趋势在历史上是有迹可循的”。

《求是》杂志星期五发表了习近平题为《努力成长为对党和人民忠诚可靠、堪当时代重任的栋梁之才》的文章，文章开篇就提醒年轻干部要锤炼对党忠诚的政治品格，树立不负人民的家国情怀，追求高尚纯粹的思想境界。

文章也要求党员发扬担当和斗争精神，在机遇面前主动出击，不犹豫、不观望；在困难面前迎难而上，不推诿、不逃避；在风险面前积极应对，不畏缩、不躲闪。

陆曦指出，在目前中国面对经济挑战和外部紧张局势的背景下，中共可能会收紧党员的入门门槛，提高对忠诚度的要求，尤其是对最高领导人的忠诚度；由此确保党内的权力不易分散、防止党内出现派系斗争，同时在国内也能维持更纯洁、正面的形象。