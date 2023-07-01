香港政情 李家超回归日致辞：香港仍需警惕“软对抗”破坏力量 订户更新 / 更新 / 2023年7月1日 9:42 PM发布 / 发布 / 2023年7月1日 9:36 PM 26艘悬挂中国国旗、香港区旗和庆祝横幅的渔船星期六（7月1日）在香港维多利亚港巡游，庆祝香港回归26周年。（中通社） 香港警察在维多利亚公园盘问一名男子。七一回归纪念日，港警在各处部署了6000余警力。（法新社）字体大小:小中大香港特首李家超在香港回归26周年纪念日酒会上说，香港已在复常快车道上“全速前进”，但香港内部也同时潜伏着“软对抗”的破坏力量，大众仍须提高警惕。据香港特首办网站发布，首次以特首身份在会展中心主持庆祝回归周年酒会的李家超星期六（7月1日）致辞时说，过去一年港府带领香港走出疫情阴霾，与大陆通关、与世界全面接轨，在复常的快车道上“全速前进”，预计香港今年本地生产总值（GDP）将增长3.5%至5.5% 左右。他说，香港虽然“整体大致平稳”，但仍有国家误判中国的和平发展，刻意针对打压，香港内部亦潜伏软对抗的破坏力量，因此必须提高警惕，自发维护国家安全，全面贯彻”一国两制“方针。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 香港示威 香港回归 李家超 香港国安法 伊朗将在下周成为上合组织正式成员 西藏重启旅游引擎 灵性高原拼经济