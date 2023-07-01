李家超回归日致辞：香港仍需警惕“软对抗”破坏力量

香港特首李家超在香港回归26周年纪念日酒会上说，香港已在复常快车道上“全速前进”，但香港内部也同时潜伏着“软对抗”的破坏力量，大众仍须提高警惕。

据香港特首办网站发布，首次以特首身份在会展中心主持庆祝回归周年酒会的李家超星期六（7月1日）致辞时说，过去一年港府带领香港走出疫情阴霾，与大陆通关、与世界全面接轨，在复常的快车道上“全速前进”，预计香港今年本地生产总值（GDP）将增长3.5%至5.5% 左右。

他说，香港虽然“整体大致平稳”，但仍有国家误判中国的和平发展，刻意针对打压，香港内部亦潜伏软对抗的破坏力量，因此必须提高警惕，自发维护国家安全，全面贯彻”一国两制“方针。