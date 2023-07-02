中国特稿：西藏重启旅游引擎 灵性高原拼经济

西藏去年因冠病疫情经历超过五个月的严格疫情防控，旅游业一度陷入停摆。中国官方6月中邀请驻华外媒记者进入西藏采访，实地了解当地发展情况。西藏这个著名的旅游目的地是否能满血复活？数十年的旅游业发展如何改变藏人的生活？当地长期面对的旅游经济、文化保护以及维稳之间的拉锯，该如何取得平衡？

走进有着超过1300年历史的布达拉宫，穿着传统服装的藏族信众俯卧在地上朝拜；不到一米外，同样身穿藏服、戴着麦克风的讲解员带领10多名旅客介绍布达拉宫的历史，狭窄的走道挤得水泄不通；民众的日常生活和旅游经济活动之间，仅隔着一条细细的区隔绳。



旅游是西藏自治区最重要的支柱产业之一，占全区生产总值（GDP）近三分之一。西藏去年受疫情影响，接待旅客人次锐减至五年来的最低水平，从2021年的4153万4400人次，锐减至3002万7600人次；旅游总收入也比疫情前骤跌超过27%，降至407.07亿元（人民币，下同，约76.1亿新元）。

中国松绑防疫政策后，西藏今年设下8%左右的经济增长目标，目标增速在中国31个省区市中位居第二。为着力重启经济，西藏政府今年大力推动旅游业复苏，中国国务院新闻办也在6月中邀请包括《联合早报》在内的10多名驻华外媒记者前往西藏首府拉萨和山南市采访。