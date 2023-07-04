【东谈西论】国民党“侯老三”放大招，总统选情能起死回生吗？



2024年台湾总统选举进入半年倒计时，各政党厉兵秣马加速冲刺。

民调落后的最大在野党国民党候选人侯友宜星期一（7月3日）晚上突然放大招，松口表示支持九二共识。侯友宜还承诺维护两岸和平，让台湾的兵役制度从一年恢复到四个月。

根据最新的民调，在台湾总统大选的三名候选人中，执政的民进党候选人赖清德的支持率是35.9%，稳定领先。在野的民众党候选人柯文哲的支持率有28.6%，而侯友宜的支持率只有17.1%。由于侯友宜选情惨淡，富商郭台铭也跃跃欲试要取而代之。在野力量整合不起来，赖清德就可以躺着当选，保送民进党继续执政。

侯友宜星期一的最新表态能为自己扭转乾坤吗？

谁会成功成为2024年台湾总统大选在野共主？

什么是这次大选的最大变数？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和国立台湾大学政治系教授王业立剖析台湾总统选情。

精彩片段

主持人韩咏红：

(九二共识)。。。会不会是一个死结呢？大陆强调九二共识是定海神针，是政治基础，而在台湾明确支持九二共识的是国民党，但因为支持九二共识，国民党是很难当选的。这个是不是就成为两岸关系的一个死结？

国立台湾大学政治系教授王业立：

这几个月来，侯友宜的支持度是呈现低迷的状态，也使得部分的蓝营支持者开始出现所谓的弃侯保柯的现象，更使得柯文哲的支持度水涨船高。所以我想目前这也是侯友宜最大的一个危机。

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