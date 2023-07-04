定格百年摄影展苏州启幕 新中历史照片最吸引中国读者

伴随着“定格百年”的背景灯亮起，《联合早报》中国摄影展星期二（7月4日）在苏州金鸡湖畔的苏州中心启幕，标志着早报下来两个月在中国的五城摄影巡展拉开序幕。

这是早报继今年4月在新加坡办摄影展后，在海外举办的首场百年报庆摄影展。

《联合早报》总编辑吴新迪在启幕礼上，讲述了早报与中国过去30多年的缘分。他说，随着新中两国建交，官方、商界和民间的交往越来越密切，早报扮演着桥梁的角色，不仅促进新中两国互相了解，也帮助世界了解中国、中国了解世界。

吴新迪说，早报在中国有数以百万计的读者，因此在筹办百年报庆活动时，很早就决定要在中国当地办直接面向中国读者和群众的实体活动。

摄影展以苏州为第一站，既是因为苏州工业园区是新中两国首个政府间的旗舰合作项目，又是为明年园区开工建设30周年的庆祝活动预热。

中共苏州市委常委、副市长唐晓东，苏州工业园区管委会副主任、宣传和统战部部长朱江，以及新加坡驻上海总领事蔡簦合到场，共同为摄影展启幕。

唐晓东致辞时说，希望通过摄影展，能展示中新合作的丰硕成果，展现苏州工业园区的发展变迁，“让更多市民了解拥有无限可能的新加坡，同时触摸到中新合作近30年来砥砺奋进的时代脉搏。”

新中发展变迁历史照片 吸引众多观展者驻足

《联合早报》“定格百年”摄影中国站苏州站7月4日启幕，建国总理李光耀1993年到访苏州的照片吸引许多苏州居民驻足观看。（蔡家增摄）

不同于在新加坡的摄影展，早报在中国的摄影展增加了“新中发展变迁”的主题，吸引众多中国读者驻足观看。

1990年代初从台湾移居苏州的陈女士在建国总理李光耀1993年到苏州访问的一张照片前久久停留。她回忆道：“以前金鸡湖这一片都是农田，李光耀1994年跟中国合作，修路盖房子，让苏州变到这么繁荣。”

和妻女一同观展的郑先生也对李光耀访问苏州的照片印象深刻。他感叹：“看到这些老照片，我才体会到苏州变化之巨大。”

另一张李光耀1976年到访西安兵马俑的照片也让中国读者感到新鲜。曾多次到访新加坡的苏州居民张鹏说，李光耀看到兵马俑时惊讶、惊奇的表情，让他看到了“伟人也有人性化的一面”。

张鹏说：“这张兵马俑的照片代表了中国的历史，由历史展望中新合作的未来，这也是非常有寓意的一张照片。”