耶伦抵京 星期五料将与李强会面

美国财政部长耶伦星期四（7月6日）抵达北京展开四天访华行程，她星期五料将与中国总理李强会面，美国计划讨论中国对半导体原材料的出口限制。

受访学者分析，耶伦访华旨在恢复高层沟通，短期内对稳定中美关系作用不大。

耶伦星期四下午5时许抵京，中国财政部国际经济关系司司长杨英明和美国驻华大使伯恩斯到机场接机。

据中国央视旗下微博账号“玉渊谭天”发布的视频，耶伦下机后和杨英明握手寒暄近20秒。现场画面显示，中国对耶伦的接机安排与美国国务卿布林肯6月访华时相似，没有准备鲜花和红地毯。

彭博社引述美国财政部官员说，耶伦星期五将与李强，以及中国前副总理刘鹤会面，并参加中国央行前行长周小川主持的晚宴。美国财政部官员在耶伦启程前已透露，她将与中国副总理何立峰会谈，但预计不会与中国国家主席习近平会面。

这是一个月内第二位访华的拜登内阁要员。路透社星期四报道，美国气候特使克里也将在7月16日那周访华。

耶伦在抵京后发推特写道：“我们寻求对美国工人与企业有益的健康经济竞争，并合作应对国际挑战，我们会在必要时采取行动维护我们的国家安全，这次行程提供了一个沟通，以及避免沟通不畅和误会的机会。”

美国财政部官员在耶伦启程前已表明，耶伦访华的目标是建立长期的中美沟通渠道。

复旦大学国际问题研究院院长吴心伯接受《联合早报》采访时说：“耶伦此次访问时间较长，相信是为了较深入地和中方就具体的经贸议题交流。”

他分析，中美聚焦的经济议题有别。中国料将关注中美关税战、西方对华科技围堵、美国即将出台的对华投资限制，以及下来可能进一步加剧的高科技领域出口限制；美国预计会重点讨论对中国非市场经济的关切、外企在华营商环境、人民币汇率等问题，以及发展中国家债务问题。

中美科技战过去两周升温，《纽约时报》上周引述消息人士说，拜登政府正在考虑对中国获得关键技术的能力实施额外限制，包括限制用于驱动人工智能的高端晶片销售；也有消息称，美国正准备限制中国企业使用美国云计算服务。中国则在星期一宣布，从8月1日起，对半导体原材料镓、锗相关物项实施出口管制。

据路透社报道，美国财政部官员星期四称，中国的原材料出口限制“令人担忧”，美国料将在耶伦访华期间，讨论这项限制措施。

分析：耶伦此行对稳定中美关系作用不大

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院研究员夏尔（James Char）受访时指出，中国的原材料出口限制显示北京迫切寻求美国和西方按下高科技围堵的暂停键；但中美料无法在高端技术和半导体相关出口问题上取得共识。

中美关系高度紧张，也给中美整体营商环境增添不确定性。中国新修订的《反间谍法》和新制订的《对外关系法》本月生效，不少在华外企担心受到更严格的审查或制裁。美国总统拜登去年签署的《晶片法案》和《通胀削减法案》也引发外界对于中美在经济领域加速脱钩的担忧。

有观点认为，耶伦在拜登政府团队中扮演“白脸”（good cop）角色，在对华政策中释放相对温和信号，包括在上个月的听证会上提出，美国对中国可以“去风险”，但脱钩“绝对不行”。美国此次派耶伦访华，有助于稳定中美整体关系。

吴心伯指出，不少具体政策不是由耶伦主管，中美此次的重点在于表明彼此的关切，准确了解彼此在具体问题上的立场，而不是政策协调。耶伦此行料不会对稳定中美经贸关系起显著作用，但从中美双方恢复直接沟通和实质对话的角度来看，仍是重要的。