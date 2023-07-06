重庆万州洪涝致重大伤亡 袁家军：严肃追责领导不力、工作疏忽等

重庆第二大城万州区本周发生洪涝导致重大伤亡事故，是新一届领导层去年12月成形以来面临的最严重灾情。中共重庆市委书记袁家军星期三（7月5日）喊话，要求及时总结经验教训，补齐短板和薄弱环节，并表示对因领导不力、工作疏忽或处置不当造成严重后果的官员和干部要严肃追责。

受访观察人士分析，重庆每年夏季面临洪涝灾害，过去数年未曾因淹水事故发生重大伤亡，即便2020年8月面对40年来最大洪峰过境主城时也没有，因此容易让地方官员对洪涝可能造成的伤亡掉以轻心。相关干部预计将为这场严重事故担责，以警醒全市干部加码防汛。

重庆本周迎来入汛以来最强降雨，半数区县（19个）受灾，其中万州是本轮暴雨重灾区，部分河流上涨至历史最高水位，引发山洪和泥石流。截至星期三，万州至少15人死亡、四人失踪，损失超过2.2亿元（人民币，下同，4105万新元）。