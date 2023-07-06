蒋万安：新加坡有很多值得台北借镜学习的地方

台北市长蒋万安说，此次会率团访问新加坡，除了因为新加坡在城市治理方面有很多值得台北市借镜学习的地方，另一个层面是新加坡和台湾之间有非常紧密和深厚的感情。

蒋万安星期四（7月6日）在海洋金融中心举行的记者会上，回答《联合早报》有关他把新加坡作为任内出访首站的问题时说，新加坡和台北市在交通、都市发展、环境永续，以及智慧城市等四方面，都可以相互学习和交流。

蒋万安以新加坡2030年绿色发展蓝图为例，称该蓝图制定的目标及相关行动方案，都是以具体和长期的发展为目标。这当中包括在2030年75%的运输在尖峰时段都要使用大众运输工具，80%的建物都要是超低耗能等。他说：“这些其实都让我们非常惊艳......我觉得新加坡对很多的政策规划都是看非常长远。”

谈及都市发展，蒋万安指出，新加坡的社区规划值得台北市借鉴，比方说他在星期四参访海军部村庄（Kampung Admiralty）后，认为这是一个符合一家老小需求的复合式社区，因为这里不仅有商场，还有托儿所、小贩中心、医疗中心等等。

不过，蒋万安此次出访不只是单方面的交流。他受访时点名台北市的捷运网络，称其提供的服务一直受到各界肯定，包括误点率非常低，“我们每一年累积的误点率不会超过5分钟”。就这点而言，吸引了很多国家包括新加坡赴台北市学习。

蒋万安现年44岁，是台湾在野的国民党中生代领袖，也是台湾已故前总统蒋经国的孙子。这是他去年底就任台北市长后，第一次出访。

除了借镜学习，蒋万安提到促成此次出访新加坡的原因，也在于新加坡和台湾之间紧密又深厚的感情。而这一点，可从新加坡已故建国总理李光耀和蒋经国的紧密交流作为佐证。“他（李光耀）过去在蒋经国先生在世的时候，几乎每一年都到台湾参访。而且都会和蒋经国先生见面。”

台湾将在明年1月举行总统选举，目前蓝绿白阵营都已经展开选举冲刺。对此，蒋万安在记者会上向本报表示，他对于国民党总统参选人、新北市长侯友宜非常有信心，并强调国民党会团结一致，朝重新执政的目标前进，“我们一定全力以赴”。

蒋万安星期三（7月5日）率团访问新加坡，进行四天三夜的市政交流。他星期三中午抵达新加坡后，马上参访星耀樟宜、以及拜访永续发展与环境部。

蒋万安星期四上午先拜访市区重建局，接着在下午走访建屋发展局，以及参观海军部村庄。