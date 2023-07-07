中国继续禁止进口日本福岛等10县都食品

（北京综合讯）中国强烈反对日本福岛核处理水排海计划，宣布将加强审查日本进口食品，并继续禁止进口福岛等10个都县的食品。

针对联合国国际原子能机构（IAEA）批准日本福岛核处理水排海计划，中国海关总署进出口食品安全局负责人星期五（7月7日）说，IAEA的报告未能充分反映所有参加评估工作的专家意见，日方在排海的正当性、净化装置的可靠性、监测方案的完善性等方面还存在诸多问题。

根据中国海关总署网站上的文告，该负责人说，为防范受到放射性污染的日本食品输华，保护中国消费者进口食品安全，中国海关将禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，对来自日本其他地区的食品，特别是水产品，包括食用水生动物，严格审核随附证明文件，强化监管，实施100%查验，严防风险产品输入。

该负责人还说，日本核污染水排海也引起中国消费者对日本进口食品安全的担忧，中国海关将保持高度警惕，以对国内消费者绝对负责为原则，视事态发展及时采取一切必要措施，确保中国消费者餐桌上的安全。

中国在2011年日本福岛第一核电站核泄漏事故发生后，开始禁止从日本福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、琦玉县、东京都、千叶县等10个都县进口食品、食用农产品及饲料。

尽管IAEA的报告称福岛核污水处置“符合IAEA安全标准”，日方也坚称排海计划是安全的，但争议依然存在，中国一直持强烈反对态度。路透社星期五报道，IAEA总干事格罗西说，参与审查的国际专家对报告存在分歧。

中国外交部发言人汪文斌星期五指出，这表明该报告仓促出台，结论存在局限性和片面性。他也敦促日本停止洗白和蒙混过关，回应国际关切，停止排海计划。