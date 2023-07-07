耶伦强调美国非寻求“赢者通吃” 李强：中美风雨一过定更多彩虹

美国财长耶伦星期五（7月7日）与中国总理李强会面，强调美国寻求健康、而非“赢者通吃”的经济竞争；李强称，中美风雨一过，一定会见到更多彩虹。

耶伦星期四起展开四天的访华行程，并在星期五分别与李强、中国前副总理刘鹤以及央行行长易纲会面，也与在华美国企业代表举行了圆桌会议。耶伦星期六将与中国副总理何立峰会面。

路透社发布的现场视频显示，李强和耶伦会面时用英语寒暄并握手，耶伦在开场时，准备了纸印讲稿。美国财政部在会后声明中，形容会谈坦诚并具建设性。

耶伦在4月的演讲中阐述了美国的对华政策，称美国寻求与中国建立具建设性和公平的经济关系。

根据昨天美国财政部公布的讲稿，耶伦在北京与美企代表会面时，表明中国使用非市场工具为此次行程的讨论重点之一，并对中国本周宣布管制半导体原材料出口表示关切。

她同时强调，美国不寻求中美经济全面脱离；美国力求多元化，而非脱钩。

耶伦与李强会面时，重申美国寻求健康、而非“赢者通吃”的经济竞争，并希望有一套公平的规则，让两国能长远受益。当前有重要的国际挑战，中美对各自国家和全球都有责任展开合作和展现领导力。

她说：“美国在一些情况下，必须采取有针对性的举措保护自身的国家安全。我们在这种情况下可能会有分歧。但我们不该允许任何分歧引发恶化双边经济和金融关系的不必要误会。”

耶伦也引述李强6月在夏季达沃斯论坛的讲话称，“差异不应该成为产生隔阂的理由，而恰恰是加强沟通和交流的动力，希望此次访问能带动两国之间更多常态化的沟通渠道。”

耶伦也强调两国在低收入和新兴经济体债务问题，以及气候融资等全球宏观经济与金融议题密切沟通的重要性。会后有美国财政部官员称，气候融资是两国“明显有可能”合作的领域。

【李强：加强合作是中美两国的现实需求和正确选择】

据新华社报道，李强敦促美国秉持理性务实态度，同中国相向而行，推动中美关系早日重回正轨。

在中美国内各自面对巨大经济压力的背景下，李强强调，加强合作是两国的现实需求和正确选择。双方应通过坦诚交流，就双边经济领域的重要问题加强沟通、寻求共识，为中美经济关系注入稳定性和正能量。

耶伦星期四抵京时，天空出现彩虹；这个画面星期五被多家中国媒体和公众号转载。

根据会谈现场视频，李强提到星期四的彩虹说：“中美关系何尝不是如此，不完全都是风雨，经历过一轮风雨以后，我们风雨一过，我们一定会见到更多的彩虹。

中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛接受《联合早报》访问说，李强释放出一定程度的善意，显示中国愿意在经贸和科技问题上进一步与美国对话。

新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉受访时，也认为李强的“彩虹论”，以及耶伦在公开讲话中没有提到去风险，而是说美国寻求多元化；这些都是中美双方释放的温和信号。这不会立马改善中美关系现状，但能推动双方执行层的官员，采取更积极的行动让两国会谈取得实质性成果。