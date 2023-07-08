耶伦与何立峰会面 呼吁美中直接沟通避免误解

美国财长耶伦星期六（7月8日）访华第三天会见中国副总理何立峰时，呼吁美中应在公平的规则下良性竞争，并通过直接沟通避免误解。耶伦也强调美中去年贸易纪录创历史新高，表明尽管近期局势紧张，两国企业仍有足够空间参与贸易和投资。

受访学者评估，相比6月中访华的美国国务卿布林肯，耶伦此行不仅对中国姿态更柔和，还进一步放大美中合作的可能性。但这股积极势头能否在耶伦结束行程后延续，还得看美国在限制芯片出口政策上是否会再升级对华的打压力度。

星期四（7月6日）抵达北京开始四天访华行程的耶伦，星期六下午在钓鱼台国宾馆与何立峰举行约五个小时的会见，两人之后共进晚餐。

据新华社报道，何立峰与耶伦围绕落实中美元首巴厘岛会晤重要共识，就两国和世界经济金融形势、合作应对全球共同挑战等进行了“深入、坦诚、务实”的交流，会谈具有建设性。美国财政部声明则称，耶伦与何立峰进行了“坦率、建设性和全面”的会见。

耶伦在会见开始时说，面对复杂的全球经济前景，作为两个最大经济体的美中“迫切需要就应对各种挑战密切沟通和交换意见”。

耶伦认为，这样做能帮助两国更全面地了解全球经济前景，并做出更好的决策来加强各自的经济。

尽管中美经济脱钩之说甚嚣尘上，但最新数据显示两国贸易关系基本稳固，去年双边贸易额还创下新高，达6900亿美元（9314亿新元）。

耶伦重申，华盛顿并不寻求在与华关系中“赢者通吃”，而是希望确保基于公平规则下的良性竞争，长期让两国互惠互利。

耶伦还敦促北京不要让任何分歧导致误解，“特别是那些因缺乏沟通而产生的误解，这会不必要地使双边经济和金融关系恶化”。

何立峰会见中则对伤害中美关系的“意外事件”表示遗憾：“不幸的是，由于一些突发事件，如涉及飞艇的事件（今年2月的气球事件），两国元首在去年的一次峰会上达成的共识在执行上出现了一些问题。”

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》访问时分析，包括何立峰等中国政府高层过去两天相继向耶伦释放善意，希望能积极推动中美关系回到相对稳定和健康的发展轨道，目标是“进一步加强两国政策的沟通磨合”。

朱锋认为，相比6月中访华的布林肯，耶伦此行对中美关系评价又“更进一步”，对华姿态比较柔和，“（耶伦比布林肯）要更积极一点，不仅强调合作的重要性，尤其还放大合作的可能性……中美关系合作方面的内容更多一点，也更加明确一些。”

朱锋评估，耶伦访华期间也尝试进一步澄清拜登政府目前的中国政策，在对华竞争冲突的同时，也提升扩大合作面，并非常明确表达不会与中国脱钩、完全“去中国化”的立场。中美保持机制化的对话沟通，也明显继续积极态势，预示两国将在有共同利益的气候问题上进一步加强沟通。

中美在气候变化商谈领域的合作，曾因美国时任众议院议长佩洛西去年8月初访问台湾而一度暂停。

在星期六上午的气候圆桌会议上，耶伦呼吁美中必须共同努力，应对气候变化带来的“生存威胁”。她强调两国在气候融资问题上继续合作“至关重要”。

朱锋说，耶伦的谈话是为美国气候特使克里可能即将访华预热，表明中美将继续推动机制化常态化的对话。

但朱锋也研判，美国目前尚未放松对华芯片围堵，并可能在耶伦结束访华后宣布新的、更严厉的对华出口管制，中美在布林肯访华后形成的互动模式，以及“新常态、新规则”有可能再遇变数。

另一方面，作为经济学领域女性先驱者的耶伦，星期六中午也与六名中国女经济师共进午餐。