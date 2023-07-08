洪都拉斯寻求中方投资建设200亿美元铁路 订户发布 / 发布 / 2023年7月8日 11:48 PM 中国商务部副部长王受文（左）与洪都拉斯经济发展部部长塞拉托（中）7月7日在特古西加尔巴举行的中洪自贸协定第一轮谈判会上交谈。（法新社） 洪都拉斯南邻太平洋，北濒加勒比海，南北长度约400公里。（早报地图）字体大小:小中大中国和洪都拉斯进行首轮自贸协定谈判之际，洪都拉斯向中国官员引介了一项需投资200亿美元的铁路工程，寻求与北京商讨对该项目投资的可能性。据路透社星期六（7月8日）报道，洪都拉斯方面向中国官员表示，他们正在寻求投资者帮助建设一条需投资200亿美元（270亿新元）的铁路线，连接该国的大西洋和太平洋海岸。报道称，洪都拉斯经济发展部部长塞拉托说，两国官员还讨论了与水坝和发电相关的基础设施项目。“我们向（中国官员）介绍了洪都拉斯有兴趣获得融资的项目，这些项目对我们国家的发展至关重要。”请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 洪都拉斯 一带一路 两岸关系 中国外交 基础设施 耶伦与何立峰会面 呼吁美中直接沟通避免误解 中国特稿：中国基金为何在东南亚投不动？