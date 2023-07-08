洪都拉斯寻求中方投资建设200亿美元铁路

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发布 / 2023年7月8日 11:48 PM

中国商务部副部长王受文（左）与洪都拉斯经济发展部部长塞拉托（中）7月7日在特古西加尔巴举行的中洪自贸协定第一轮谈判会上交谈。（法新社）

洪都拉斯南邻太平洋，北濒加勒比海，南北长度约400公里。（早报地图）

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中国和洪都拉斯进行首轮自贸协定谈判之际，洪都拉斯向中国官员引介了一项需投资200亿美元的铁路工程，寻求与北京商讨对该项目投资的可能性。

据路透社星期六（7月8日）报道，洪都拉斯方面向中国官员表示，他们正在寻求投资者帮助建设一条需投资200亿美元（270亿新元）的铁路线，连接该国的大西洋和太平洋海岸。

报道称，洪都拉斯经济发展部部长塞拉托说，两国官员还讨论了与水坝和发电相关的基础设施项目。“我们向（中国官员）介绍了洪都拉斯有兴趣获得融资的项目，这些项目对我们国家的发展至关重要。”

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