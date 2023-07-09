湖北五峰县山体滑坡 六人获救一人遇难 七人仍失联

（湖北综合讯）中国湖北省宜昌市五峰县突发山体滑坡，截至星期天（7月9日）上午，现场共救出七人，其中一人已无生命体征；目前仍有七人失联。

据宜昌市政府新闻办公室通报，五峰土家族自治县长乐坪镇月山村星期六（8日）下午4时突发一起山体滑坡。滑坡体滑向宜都至来凤高速公路位于半山腰的一处工地，预估现场滑坡山泥超过50万立方米。

宜昌市常务副市长叶杨介绍，灾害发生后，当地已组织地灾专家、应急救援等救援力量近400人在现场开展救援。

截至星期六晚上11时，现场共救出五人，另有九名工人失联。救援人员星期天上午又发现两名失联人员，其中一人已无生命体征，另一名还在施救中。截至星期天下午5时许，仍有七人失联。

叶杨说，预计五峰自治县9日、10日均为多云有阵雨，事发地滑坡体尚不稳定，开展救援工作难度大，已转移周边居民八户17人。

湖北省地质灾害防治领导小组办公室星期天发出9日、10日两天全省地质灾害风险预警，要求相关地区加强地质灾害预防，其中就包括五峰县西部和中部等地区。

中国应急管理部也已启动地质灾害四级应急响应，派出工作组赶赴现场指导当地做好应急处置工作。

另据应急指挥部专家指导组张端淼通报，截至星期天10时，专家组已在山体垮塌及影响区域安装地表位移计11台，地表裂缝计两台，开展实时监测，支撑应急抢险救灾。