中国6月CPI与PPI双降 经济通缩风险上升

（北京综合讯）中国6月份的居民消费价格指数（CPI）与工业生产者出厂价格指数（PPI）再次双双走弱，其中CPI同比增速回落至零，为2021年2月以来首次零增长。

最新数据再次凸显中国经济复苏乏力，并进一步引发市场对中国出现通货紧缩风险的担忧。

中国国家统计局星期一（7月10日）公布的数据显示，6月份，中国CPI同比增速从5月的0.2％降至零。扣除波动较大的食品和能源价格，中国6月份的核心CPI同比上涨0.4％，涨幅比5月回落0.2个百分点，显示商品和服务需求低迷。

此外，6月的PPI下降5.4％，降幅比5月扩大0.8个百分点，为连续第六个月降幅扩大，也是2016年1月以来最低。

分析认为，价格普遍下降可能进一步打击中国国内本就脆弱的信心，使经济陷入需求疲软与价格下跌相互作用的恶性循环，通货紧缩的风险加大。

澳新银行资深中国策略师邢兆鹏指出，中国现在面临着供应过剩的问题，通货紧缩和经济衰退的循环正在加剧。

中国在松绑疫情防控措施后，曾出现昙花一现的经济反弹，但4月以来的多项宏观数据不如人意，5月份青年失业率甚至飙升至20.8％的历史高位。

近期要求政府出台更多经济刺激措施的呼声高涨，但中国决策者一直没有推出大规模刺激计划。一些经济分析师研判，6月份CPI和PPI数据走弱，可能促进政府酝酿及时推出一系列稳经济措施。

彭博经济研究所经济学家瞿大卫指出，6月CPI为零、PPI进一步下跌，显示中国在疫情后的反弹已失去更多动力；价格方面的疲软势头表明，需求疲软给增长前景蒙上了阴影，中国央行出台更多刺激措施的必要性正在上升。

中国当前需求不振的局面与西方多数经济体形成鲜明反差。对于中国的低通胀情况，中国国有银行中国银行主管的研究院则指出，应对此理性看待，较低的通胀水平为宏观政策稳增长、稳就业、稳物价留出了更多、更大的发挥空间。

中新网引述中国银行研究院称，中国货币政策不会像美欧等经济体为治理高通胀问题而发生“急转弯”，甚至因过快加息引发金融市场动荡，经济金融市场环境将在稳健宏观政策引导下保持整体稳定。