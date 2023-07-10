中国与所罗门群岛建立全面战略伙伴关系

太平洋岛国所罗门群岛总理索加瓦雷星期一（7月10日）在北京与中国国家主席习近平举行会谈，双方共同宣布建立全面战略伙伴关系。索加瓦雷当天也与中国总理李强，签署包括警察合作协议在内的九项合作文件。

据新华社报道，习近平10日下午在人民大会堂会见索加瓦雷时说， 中国和所罗门群岛是彼此值得信赖的好朋友、可以依靠的好兄弟。两国建交以来，友好合作后来居上，走在中国同太平洋岛国关系前列。

他强调，中方高度赞赏所方坚定奉行“一个中国原则”，支持所方维护主权、安全、发展利益，支持所方自主选择的发展道路。

习近平并承诺，愿同所方分享中国式现代化带来的发展机遇，加强共建“一带一路”同所罗门群岛“2035发展战略”对接，拓展各领域务实合作，扩大进口所方优势产品，帮助所方实现发展振兴和长治久安。

他还说，中方支持更多中国企业赴所罗门群岛投资兴业，将继续向所方提供不附加政治条件的经济技术援助。双方要扩大医疗、教育等领域友好交流。

习近平也提到，中国和太平洋岛国都是发展中国家，应该在南南合作框架内加强互帮互助。

他表示，中国的太平洋岛国政策秉持“四个充分尊重”，充分尊重岛国主权和独立；充分尊重岛国意愿；充分尊重岛国民族文化传统；充分尊重岛国联合自强，支持岛国落实《蓝色太平洋2050战略》等。

习近平并称，中方愿同所方加强协调配合，坚持真正的多边主义，维护国际公平正义，共同反对冷战思维和霸权主义，维护亚太地区和平稳定。

双方共同宣布，两国正式建立“新时代相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系”。这也意味着，所罗门群岛自2019年与台湾断交并与北京正式建交后，再度深化与中国大陆的关系。

综合路透社、法新社、彭博社报道，索加瓦雷办公室在一份声明中强调，“优质基础设施”是所国增强经济能力以消除贫困所需的其中一项领域。

索加瓦雷当天稍早也与李强签署了一份新的警察合作协议，有效期至2025年。双方还签署了包括民航、贸易、经济、技术、体育等八项合作项目协议。

所罗门群岛总理索加瓦雷（左后）7月10日在北京人民大会堂与中国总理李强（右后）举行会谈，並签署包括警察合作协议在内的九项合作文件。（路透社）

澳大利亚历来向所罗门群岛提供警务支持，但中国与所国去年4月正式签署政府间安全合作框架协议后，双方密切加强警务训练合作。尽管索加瓦雷当时强调，他不打算允许中国在岛上建立军事基地，仍引起美国、澳洲和新西兰的不安。

索加瓦雷此次访华前曾表明，所罗门群岛将在中美竞争加剧的情况下保持中立，并优先考虑本国的发展需要。

台湾大学政治学系教授张登及接受《联合早报》采访时研判，对美澳等国而言，北京与所罗门关系深化，无疑触动西方阵营在二次世界大战后长期经营的势力范围。但他认为，大陆短期内不太可能会在当地发展密集军事存在，而是帮助所国发展经济与治安，尝试推广“中国模式”。

澳洲国立大学亚太学院讲师宋文笛受访时则认为，中国正尝试在不正面与澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）进行集团式对抗的前提下，透过经济方式弱化AUKUS向心力。

索加瓦雷此行预计在中国停留到星期六（7月15日），期间将主持所国驻中国大使馆开幕仪式，并访问经济强省江苏和广东。