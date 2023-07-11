【东谈西论】“野性”渐失 中国经济欲振乏力？



今年6月底的夏季达沃斯论坛开幕式上，中国总理李强在致辞时，为中国经济回升向好做信心背书。不过客观的数字却让市场乐观不起来。6月份制造业连续三个月萎缩，非制造业疲软，5月份的年轻人失业率也再破20%创新高。

由于信心和预期不足，消费者有钱也不太敢花，导致中国经济更是欲振乏力。中国经济是否应该让人担忧？低迷的情况还要熬多久？政府是否应该推出大规模的经济刺激配套？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和华侨银行大中华区研究主管谢栋铭详细解析。

精彩片段

主持人韩咏红： 有财经官员、著名学者，他们一直在疾呼中国政府需要推出一个大规模的经济刺激配套来振兴经济......而且要有立竿见影的效果，不可以像挤牙膏一样一点一点的去刺激。

华侨银行大中华区研究主管谢栋铭： 中国经济现在是个飞机。如果你是驾驶员，你如果预测到未来可能会有来自外部的冲击，你可能选择保守一点，飞低一点，就算我有外部冲击，我可能影响没有那么大......（但）如果你飞太低的话，而每个人都预测未来可能会碰到问题，那会不会很多人从里面就开始往外跳伞？那这个其实是很恐怖的情况。就是你还没有碰到外面的冲击，你就开始往外跳，结果你冲击没有来，你自己先跳完了，那不是更惨吗？

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