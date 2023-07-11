赖清德：台湾总统走入白宫是最终政治目标

（台北综合讯）台湾现任副总统、民进党总统参选人赖清德星期一表示，明年年台湾总统选举是中南海和白宫的选择，“若台湾总统可以走入白宫，我们所追求的政治目标就达成了”。

据台湾《联合报》报道，赖清德星期一（7月10日）在民进党中央党部接见“宜兰旅外乡亲挺赖清德后援会”，在致辞时表示2024年台湾总统选举是中南海和白宫的选择，无论是面对国民党或共产党，方向都是走入世界，迈向未来。

赖清德表示，“台湾不放弃持续走入世界、朝向白宫这个方向，这是我们对台湾社会不悔的承诺”。他说，在现任总统蔡英文的领导下，“我们与白宫接近了”，未来他所领导的台湾，也会朝这个方向持续走；虽然不知道何时可以走到白宫，但这个方向绝对不会改变，这是台湾长久的目标。

他说，从李登辉、陈水扁、蔡英文这三位总统一棒接一棒，接续到他，甚至之后的总统，会持续在这条路前进，“当台湾总统可以走入白宫，我们所追求的政治目标就已经达成了。”

在野的国民党参选人侯友宜7月3日首次表态“接受合乎中华民国宪法的九二共识”后，这是赖清德一周内第二次发出亲美远中的表态。他上星期三（7月5日）在美国《华尔街日报》发文，提出延续台湾总统蔡英文的国防转型计划，降低对中国大陆经济依赖等措施，被视为是8月过境访美前对华盛顿的交心。

BBC中文网引用美国德州山姆休士顿州立大学政治系副教授翁履中的分析，称美国对台政策中最重视国防，赖清德强调国防和建立台湾威慑力，表明他掌握了华盛顿政治风向，可让很多人美国人认同。

台湾政府也在持续践行强化军队战力。台湾国防部星期二（7月11日）公布，汉光39号演习将于7月24日至28日进行。据台湾国防部新闻稿，此次演习重点在强化反制中共军事威胁，并参考俄乌战争经验，持续精进台军联合防卫作战实力。

路透社报道指出，台军此次演习将首度征用两大民用机场：桃园国际机场和台东丰年机场，并将演练在中国大陆封锁的情况下，保持海上通道畅通。报道称，桃园机场是台湾与世界其它地区最重要的空中联系渠道，台军将在该机场进行反空降演习，以预防机场遭受伞兵和直升机的空袭。台军战斗机也将在位于台湾东海岸的丰年机场起降，模拟战时空军基地跑道被摧毁时的应对模式。

台湾国防部作战及计划参谋次长室联合作战处处长林文皇星期二解释说，桃园机场的演习重点是反空降演习，针对敌人威胁而设计；丰年机场是备用机场，将聚焦战机起飞、降落和补给，保持空中战斗力。

林文皇也说，台军在海上将对包括两栖攻击舰在内的敌舰，进行饱和攻击和反封锁护航。