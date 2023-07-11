人民币持续贬值 陆客涌港开户

尖沙咀广东道是香港著名的旅游区，名店林立，许多中国大陆游客都喜欢到这里购买名牌衣物和皮包。《联合早报》记者上星期五（7月7日）下午到广东道靠近维港海旁处，只见短短一两百米的一段路，每隔20多米就一字排开站着两三名保险代理，手持广告板向经过的游客推销理财产品。

广告板上用简体字写着”香港保险””资产配置”和”银行开户”等字样，不时有大陆游客主动向保险代理索取资料和查询。

一名保险经纪向早报透露，近来不少大陆民众赴港旅游，希望顺道在香港购买保险，香港各大保险公司于是每天派代理到一些旅游区和人多的街道打”游击战”，接触潜在的客户，以招揽更多的生意。