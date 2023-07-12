北约公报关切中国扩张 北京反批东进引对抗

北约组织峰会星期二（7月11日）发布公报，其中关切中国在全球扩张、扩充核武、深化与俄国关系等，挑战北约安全与价值。中国驻欧盟使团与外交部星期三（7月12日）则接连批评北约东进，引发阵营对抗。

今年度的北大西洋公约组织峰会在立陶宛首都维尔纽斯举行，星期二发布90点公报，内容涵盖从巴尔干半岛、亚太到非洲的全球区域安全议题。

继去年在公报中将中国定义为“系统性挑战”后，今年的北约峰会公报共以五个段落的篇幅，谈论对中国课题的关切。

公报首先提出，中国明示的野心和胁迫性政策，挑战北约组织的利益、安全与价值。

公报虽称仍愿意与中国进行建设性接触，包括建立互惠的透明度，以维护联盟的安全利益；但也强调北约盟国持续面临来自中国的网络、太空、混合与其他不对称威胁，以及恶意使用新兴和破坏性科技的威胁等。

公报还提到，中国寻求控制关键科技、产业、基础建设，以及战略性原物料和供应链，利用经济力量造成他国战略性依赖、强化影响力，致力于推翻以规则为基础的国际秩序，包括在太空、网络和海事领域。

北约公报同时关切中国的核武政策，包括反对中国以民用计划为幌子，实为军事用途扩充钸的生产，有损《不扩散核武器条约》（NPT）的目标。

此外，公报认定中国与俄国深化战略性伙伴关系，互相强化破坏国际秩序的企图，与北约的价值和利益背道而驰。

北约并要求中国，谴责俄罗斯对乌克兰的侵略，避免以任何方式支援俄国，停止协助强化俄国将侵略行为归咎于乌克兰和北约的错误说法。

对于北约公报的指控，中国驻欧盟使团星期三率先在微信公众号刊登新闻稿，批评北约刻意抹黑中国，染指域外事务，制造对抗。

新闻稿也强调，中方将坚定维护自身的主权、安全和发展利益，坚决反对北约“东进亚太”。任何损害中方正当权益的行为都将遭到坚决回击。

中国外交部发言人汪文斌同日下午应询时也批评，北约突破自身条约规定的地理范围，加速东进亚太；鼓动成员国不断增加军费，不停越界扩权，到亚太地区挑起对抗等。

他并强调，北约东进亚太只会搅动地区紧张局势，引发阵营对抗，甚至“新冷战”。亚太国家不欢迎，很多北约国家不赞成北约亚太化，亚太地区也不需要亚太版北约。

汪文斌最后又提出，敦促北约立即停止对华歪曲抹黑、编造谎言，并且放弃搞乱欧洲、祸乱亚太的危险行径，不要为自身继续扩张寻找借口。

台湾政治大学外交学系教授卢业中接受《联合早报》采访时分析，这次北约峰会公报可以看出，美国与北约国家在印太政策的协调越来越紧密。

他认为，北京的回应虽然强硬，但未把话说死，预留了与欧盟国家的合作空间，意味着仍希望欧洲与美国走“不一样的路”。

此外，北约31国及瑞典领导人星期三也与日本、韩国、新西兰和澳大利亚四个亚太国家领导人，以及欧洲理事会主席米歇尔、执行委员会主席冯德莱恩共同开会。

卢业中认为，这场会议确实有应对中国的象征意义，但各国与中国的关系并不一致，要能进行协调、联系，转化成具体政策，还需要时间。