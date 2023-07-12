中共二十大后最大“老虎”董云虎落马

上海市人大常委会党组书记、主任董云虎被纪检部门调查，成为中共二十大以来被打的最大“老虎”，也是上海多年来罕见在任上落马的正部级大员。

中共中央纪委国家监委网站星期三（7月12日）晚发布消息称，董云虎涉嫌严重违纪违法，目前正接受中纪委国家监委纪律审查和监察调查。

据了解，董云虎是在星期二（11日）被纪检部门带走。当天出版的《解放日报》还报道了他在7月10日赴上海社科院调研，并与专家学者座谈交流的新闻。这相信是董云虎最后一次公开亮相。

今年61岁的董云虎是浙江仙居人，有“中国人权研究第一人”之称，长期在宣传部门任职。他先后在杭州大学、南开大学攻读哲学专业，1986年硕士毕业后进入中共中央党校工作，在校十余年间相继担任马克思主义研究所副所长、人权研究中心主任等。

董云虎在1997年出任中央外宣办（国务院新闻办）七局局长，2009年升任外宣办副主任、国新办副主任，期间也兼任中国人权研究会办公室主任、副会长兼秘书长等职务。

2011年，董云虎调任中共西藏自治区党委常委、宣传部长；四年后出任上海市委常委、宣传部部长。2018年，董云虎晋升上海市政协主席，成为正部级高官；今年1月转任上海市人大常委会主任。

董云虎是中国第一份人权白皮书的起草人之一。媒体报道显示，他多年来累计发表上百篇有关人权的学术论文，著述达150余万字，译文300余万字，编选资料约400万字。

董云虎落马，使得今年来被查的中管干部增至27人。

上一名在任上落马的在沪“老虎”，是去年6月被查的上海市检察院检察长张本才。中共十九大后，另一名在任上落马的上海“老虎”是前副市长、市公安局长龚道安。而上海反腐最高级别涉案官员，则是2006年落马的时任中共政治局委员、上海市委书记陈良宇。

另一方面，2015年董云虎调任上海后，接替他出任西藏党委常委、宣传部长的姜杰，在本月3日落马。