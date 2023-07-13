中国将对生成式人工智能服务分类分级监管

（北京／华盛顿综合讯）中国将从8月15日起，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。

据“网信中国”微信公众号星期四（7月13日）消息，中国国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。

《办法》提出，要采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对相关服务实行包容审慎和分类分级监管，并明确了提供和使用生成式人工智能服务的总体要求。

《办法》要求，相关服务提供者应采取有效措施，防范未成年人用户过度依赖或者沉迷生成式人工智能服务。

《办法》也提出生成式人工智能监管要求，例如不得生成煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度，危害国家安全和利益的服务；不得利用算法、数据、平台等优势，实施垄断和不正当竞争行为等。

生成式人工智能是可用于创建新内容和想法的人工智能，包括对话、故事、图像、视频和音乐等。

马斯克：中国有兴趣人工智能监管国际合作

另据路透社报道，美国电动车巨头特斯拉创办人马斯克星期三（7月12日）在推特的一场活动中说，根据他访问中国时与中国官员的交谈，他认为中国肯定有兴趣在人工智能监管的国际合作框架中开展工作。

马斯克说，自己一直提倡对人工智能进行监管和监督，包括几周前在中国的会议上。

马斯克在5月底至6月初访华，期间与中国国务委员兼外长秦刚、工业和信息化部部长金壮龙、商务部部长王文涛，中共政治局委员、上海市委书记陈吉宁等会面。