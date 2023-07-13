王毅再会布林肯 分析：中美元首峰会有望年内实现

中共中央外事工作委员会办公室主任王毅星期四（7月13日）与美国国务卿布林肯，在印度尼西亚出席亚细安外长会议期间举行了两人一个月内的第二次会晤，受访学者分析，中美外交高层频繁会晤，有助促进两国元首峰会在年内实现。

王毅与布林肯这次会面后，美国国务院发言人米勒透过新闻稿说，双方进行“坦诚和建设性的讨论”，这次会谈旨在保持开放的沟通渠道，澄清美国在广泛问题上的利益，并通过减少误解和误判的风险，负责任地管理竞争。

他说，布林肯还特别强调了维护台海和平稳定的重要性。

布林肯6月赴北京访问时，便与王毅举行过会谈。当时也是美国国务卿五年来首度访华。

中国外交部先前公告，中国外长秦刚这次因“健康因素”，无法前往印尼雅加达参加亚细安外长会议，才改由王毅与会。

台湾淡江大学国际事务与战略研究所所长李大中接受《联合早报》采访时分析，两国外交高层能在一个月内两度会晤，代表虽然战略竞争基本态势难以逆转，但仍有维持对话、促进高层沟通的最基本共识，在一定程度上可稍微缓解彼此紧张关系。

他认为，这有助增加中美两国元首今年实现面对面会晤的概率。

不过，这次会谈前，《华盛顿邮报》《纽约时报》引述美国官员和微软透露，自今年5月以来，与中国政府有关联的黑客入侵美国超过25家机构的电邮账户，包括至少两个政府机构。美国国务院和商务部事后也证实遭黑客入侵。

对于这起事件，中国外交部发言人汪文斌星期四应询时说，美方应尽快就网络攻击行为作出交代，而不是散布虚假信息转移视线。

法新社则引述美国官员称，布林肯在会谈时当面向王毅提出，任何针对美国政府、企业和公民的行动都令美方深感担忧，华盛顿将采取适当行动，追究黑客的责任。

美国官员也透露，布林肯还对王毅提出，两国迫切需要恢复军事沟通，但尚未取得明显进展。

就在王毅与布林肯会面前一天，中国驻美大使谢锋罕见地前往五角大楼，与美国助理防长拉特纳举行了约90分钟的会谈。

根据中美官方新闻稿，谢锋要求美方采取行动排除障碍、管控分歧，按照中美三个联合公报原则，谨慎处理台湾等重要敏感问题，与中方相向而行，推动两国两军关系逐步重回正轨等。

拉特纳则强调，美国国防部致力于维持两国间开放的军事交流渠道。

李大中分析，中国驻美大使会晤五角大楼高层官员并不常见，但这次会晤是否能促成两国重启军事对话，仍待观察。毕竟这项课题虽是拜登政府的关注重点，但球掌握在北京手上。

路透社则引述美国史汀生中心中国项目主任孙韵研判，除非华盛顿取消对中国国防部长李尚福的制裁，否则北京不太可能接受两国进行防长级的会议。

自6月以来，布林肯、美国财政部长耶伦已先后访问北京；美国气候特使克里预计下星期访华。

种种迹象显示，华盛顿正努力修复对华关系。不过，中美两国防长6月未能在新加坡举行的香格里拉对话上会晤。分析认为，这是因为美国于2018年以协助中国进口俄罗斯武器为由，对李尚福施加制裁所致。

王毅星期四也在雅加达应约会见俄罗斯外长拉夫罗夫。据中国外交部发出的新闻稿，王毅说，中俄坚定支持彼此维护正当利益，加强战略沟通协调，中方愿同俄方一道，支持亚细安中心地位，警惕外部势力干扰。