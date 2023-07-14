华春莹图文并茂质问：是谁颠覆了国际秩序？

（北京综合讯）针对北大西洋公约组织维尔纽斯峰会公报对中国提出的指控，中国外交部部长助理华春莹在个人推特账号上图文并茂回怼：“是谁颠覆了国际秩序？”

北约组织星期二（7月11日）在立陶宛首都维尔纽斯举行的峰会上发布表联合公报，其中提到关切中国在全球扩张、扩充核武、深化与俄国关系等，挑战北约安全与价值。

也是中国外交部发言人的华春莹随即在星期四（7月13日）深夜发推文提出上述质问，并附上拼有南联盟、阿富汗、伊拉克和利比亚爆炸画面的图片，以及北约的标志。

华春莹还连发三则推文质问北约组织，第一条写道：“中国有胁迫性政策？难道不是北约在世界各地搞集团政治和军事行动，用武力威胁别国，挑战全球利益、安全和价值观吗？”

第二条则说：“中国在颠覆以规则为基础的国际秩序？难道不是北约践踏国际法和国际关系基本准则，干涉他国内政，发动战争，造成全球数亿人民遭受苦难吗？”

最后一条说：“我们没有忘记北约轰炸中国驻南联盟大使馆欠下中国人民的血债。亚太国家不欢迎战争机器，更不欢迎挑起集团对抗或新冷战的‘亚太版北约’。”

对于北约公报对中国的指控，北京一再表达不满。中国驻欧盟使团、中国外交部发言人汪文斌星期三（7月12日）分别在微信公众号与例行记者会上批评北约刻意抹黑中国、挑起对抗。中国常驻联合国代表张军星期四也在官网发布的新闻稿中指北约实为真正的麻烦制造者。