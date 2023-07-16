台湾年轻人凯道集会挺柯文哲 高喊民进党政府下台

台湾在野政党主要政治人物星期天（7月16日）出席诉求司法改革和居住正义的集会。在场约三万年轻人顶着炙热烈阳，要求八年前同样提出“公平正义”却违背诺言的民进党政府下台。民众党总统参选人柯文哲则获年轻人支持，集会俨然成柯文哲造势大会。

在此同时，总统蔡英文正出席在圆山饭店举行的民进党全台党代表大会。她强调，这些年政府多管齐下、健全房市，修正《平均地权条例》压制炒房，预计社会住宅发包兴建加上包租代管可完成20万户目标，接下来还会推动囤房税2.0、扩大青年安心成家贷款等。

由亲绿的在野党时代力量前立委黄国昌和网红馆长陈之汉发起的“七一六上凯道，公平正义救台湾”活动星期天下午登场。事前两人对朝野政党发出请帖，但民进党批评此活动已变成其他政党总统候选人的政治秀场为由未出席。

有意独立参选的鸿海集团创办人郭台铭先上台发言，他指责蔡英文八年兴建20万户社会住宅的承诺跳票，如今因选举将届才修法推出囤房税2.0，目的是骗民众选票；且现在的司法是当权者的工具，台湾民众10个人中有七个人不相信司法，应用选票换掉政府。

在野国民党总统参选人侯友宜上台致词，抨击民进党政府执政下权贵黑金泛滥，对日益增多的诈骗案束手无策，蔡英文兴建20万户社会住宅承诺也未完成。侯友宜还指蔡英文和副总统赖清德只会坐在总统府吹冷气，听不见人民的声音，那就让他来为民众做事。

出席这场活动的年轻人，大多奔着民众党总统参选人柯文哲而来，部分则支持郭台铭。因此郭台铭在发言时，台下有人喊出“选总统”，也不时附和他的发言。

侯友宜的发言平淡无奇，个人魅力又不足，台下民众早已不耐烦。尤其当侯友宜提到由自己取而代之时，不少民众倒竖大姆指喝倒彩，场面甚是尴尬，与柯文哲一上场，欢呼声四起，形成强烈对比。

柯文哲直接问台下的民众说，历经三次政党轮替，日子有过得更好吗？他还说，房价越来越高，诈骗越来越多，没有权力的人民受到的压迫越来越沉重，“再高的温度也比不上我们心中的愤怒；再多的汗水也没有办法模糊我们对追求正义的决心”。

柯文哲直指蔡政府要害，若非民众此时要站出来，蔡政府会在两周前推动囤房税2.0？他只问两个问题，这八年任内，到底开工几户？完工几户？不要老是拿“规划中”来骗人。

柯文哲并要求杜绝权贵司法，严惩不法关说，打破黑箱假释，还要打击诈骗，“现在国家变成最大诈骗集团”。台下的年轻人不断喝采叫好，俨然是柯文哲造势大会。

最后馆长引述蔡英文2016年选前之夜讲稿内容：“人民的声音不管怎么大声，到凯道就停住了”、“总统府离广场上的人民只有几百公尺的距离，不过总统府里面的人就是听不到人民的声音”。

蔡英文当时狠批执政八年的马英九政府与民众脱节，馆长用同样的讲稿内容讽刺民进党政府，并率领群众高呼民进党下台。