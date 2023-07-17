疑煤气罐阀门未关引发 江苏烧烤店爆炸酿一死一伤

（江苏南京综合讯）中国江苏建湖县一家烧烤店星期一（7月17日）清晨发生煤气罐爆炸事故，造成一人死亡、一人受伤，涉事店主已被当地公安机关控制。

盐城市建湖县融媒体中心官方微博“建湖发布”星期一发布通报，当天早上约6时，建湖县塘河街道湖阳路疯狂烤翅烤吧发生煤气罐爆炸事故，造成一死一伤。

《新京报》报道，两人是一对路过的夫妻，妻子身亡。

当地警方说，经消防人员初步调查，爆炸事故是烧烤店煤气罐阀门未关，导致煤气泄漏引发。爆炸的煤气罐为前一天晚间刚更换的新罐。

网络视频显示，监控画面记录了事故现场爆炸瞬间的火光。另有视频显示，爆炸后有人被担架运走，附近多家商铺的玻璃被震碎，商铺门口，以及门前的马路上一片狼藉、散落着大量建材碎片等。

据极目新闻报道，附近一名商户说，涉事烧烤店的工作人员凌晨下班后离店，事发时店内没有人。

就在上个月21日，宁夏回族自治区银川市富洋烧烤店发生一起特别重大燃气爆炸事故，造成31人死亡、七人受伤。经调查，该事故原因为擅自更换与液化气罐相连接的减压阀，导致罐中液化气快速泄漏，引发爆炸。

中国城市燃气协会今年2月公布的《全国燃气事故分析报告（2022年·全年综述）》显示，中国去年全年共发生802起燃气事故，造成66人死亡、487人受伤。