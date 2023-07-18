郭台铭吁台湾在“一中各表”框架下 与中国大陆合作走向和平

2024年可能独立参选台湾总统的鸿海集团创办人郭台铭，在美国报章投书批评民进党总统参选人赖清德放弃“一中各表”的九二共识，加剧台海战争威胁。郭台铭呼吁台湾应有信心在“一中各表”框架下直接与中国大陆合作，两岸才能真正走向和平。

美国《华盛顿邮报》星期一（7月17日）刊出郭台铭的文章。郭认为，北京、华盛顿和台北三方对当前台海紧张情势应负起共同责任，其中台湾面临的风险最大，台湾人民和政治领袖应积极采取必要措施，确保自身未来。

郭台铭表示，过去台湾与大陆之间存在“一个中国各自表述”和“九二共识”，尽管双方对“一个中国”有不同解释，但双方都同意接受“一个中国”的框架。两岸多年来在此协议安排下，在各领域议题进行有效协商和交流。

他指责现任总统蔡英文2016年当选后，破坏“一中各表”的共识，促使北京政府终止对话，至今尚未恢复。

在美国《华尔街日报》7月4日刊登赖清德的文章中，他提出加强国防、经济、民主和维持现状的四大支柱，强调永远不排除在不预设前提（即无九二共识）、基于对等与尊严原则下与大陆进行对话的可能性。

郭台铭批评赖清德呼吁减少台湾与大陆贸易联系，将两岸贸易视为台湾对大陆的依赖，还坚持要与大陆“不设任何前提条件的谈判”，反对“一中各表”的“九二共识”，使得两岸情势更加紧张。他建议台湾必须掌握自己的命运，唯有通过“一中各表”框架与大陆合作，两岸才能真正走向和平。

台湾行政院长陈建仁星期二（7月18日）在立法院受访表示，台湾无法接受大陆的九二共识和一中政策，两岸应以和平、对等、民主的对话方式进行交流，才能健康永续。

台湾政府大陆委员会指责郭台铭，若非完全不了解中共对台的政治图谋，就是故意美化中共消灭“中华民国”、并吞台湾的企图，台湾民众绝不会接受。郭台铭对陆委会扭曲九二共识精神、曲解其原意感到遗憾。

淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山向《联合早报》指出，郭台铭的主张符合国民党一向的主张，他予以肯定，“九二共识的核心是一中，各表是两岸心照不宣的默契”。

相对国民党总统参选人侯友宜7月3日首度表态愿接受合乎《中华民国宪法》的九二共识，赵春山认为，郭台铭上述说法未提及宪法，比较接近原汁原味的九二共识。

另外，民众党总统参选人柯文哲星期一接受广播节目专访时指出，两岸是可以协商的，“两岸一家亲”就是2017年世界大学运动会协商换来的。

柯文哲主张台湾自主、两岸和平。他表示，大陆的底线就是要保住面子，台湾不可以法理台独；他则要确保台湾现在的政治制度跟生活模式，“这是台湾的底线，你这条也不给我？那我没办法，真的是要跟你拼了！”