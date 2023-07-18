李强见克里 呼吁中美加强协调

美国总统气候问题特使克里星期二（7月18日）在北京与中国总理李强，以及中共中央外办主任王毅会面。克里说，希望气候变化磋商能为中美合作与解决分歧开启新的定义；李强称气侯变化需要包括中美在内的各国加强协调、凝聚共识、抓紧行动，最大程度形成应对气变的合力。

克里星期天（7月16日）起对华展开四天访问，并在星期二分别与李强和王毅会面，他也从星期一开始与中国政府气候变化事务特使解振华举行三天会谈。中国国务委员兼外长秦刚在克里访华期间并未公开露面。

克里是继美国国务卿布林肯和财长耶伦后，五周内第三位访华的美国高级官员，这也标志着中美气候磋商中断近一年后首次重启对话。他访华前已表明将重点讨论减少甲烷排放、限制煤炭使用以及遏制森林砍伐等问题。

据路透社和法新社报道，克里与李强会面时，举新疆吐鲁番市星期天52.2摄氏度的高温为例提醒，今年夏天气候变化情况可能加剧，并强调“目前的预测比以往任何时候都更加严重”。

克里见王毅时则强调气候变化是国际议题，不是双边议题，对全人类都造成威胁，各国寻求并需要全球领导力。

克里说：“我们现在的期望是这能开启我们合作和解决分歧的新定义，我们都知道存在真正的分歧，但我们也从经验中知道如果我们努力，就能找到前进的道路和解决这些挑战的方法。”

李强会见克里时释放温和信号，表示高度赞赏克里与解振华的工作，也称赞克里是美国著名的外交家、气候问题专家。但他并未明确提到甲烷排放以及煤炭使用等具体气候议题。

据新华社报道，李强说中美要以实际行动落实两国元首去年11月峇厘岛会晤达成的共识，妥善管控分歧，推动中美关系早日重回健康稳定发展轨道。

李强说，当前全球应对气候变化任务艰巨，需要包括中美在内的各国加强协调、凝聚共识、抓紧行动，最大程度形成应对气变的合力。他呼吁美国践行多边主义，并且承担各自责任，遵守共同但有区别的责任原则。

在中美科技战持续升温的背景下，李强敦促美国共享科技成果，推动全球绿色低碳转型。他也指出，发达国家应给予发展中国家更多技术支持。

李强说：“希望中美双方继续秉持合作精神，尊重彼此核心关切，通过充分沟通求同存异，探讨更加务实的机制化合作，推动多边气候治理进程，确保《巴黎协定》全面有效实施。”

王毅会见克里时，称他为“老朋友”。王毅表明，中国愿同美国加强对话沟通，探讨互利合作，共同应对气候变化。

王毅说，中美气变合作有巨大潜力，同时离不开两国人民的理解支持，离不开中美关系的大环境。“希望美方奉行理性、务实、积极的对华政策，继续坚持一个中国原则，妥善处理台湾问题，同中方共同践行相互尊重、和平共处、合作共赢的相处之道。”

台湾大学政治学系教授张登及接受《联合早报》采访时研判，克里和多名中国高层领导人会面，并与解振华连续三天会谈，显示克里获得北京的重视。从布林肯、耶伦到克里，中美高层的会晤有越来越好的迹象；耶伦的姿态稍微比布林肯放低了一点，克里则提出具体气候议题，让双方会谈更具实质性。

去年6月美国《防止强迫维吾尔人劳动法》全面生效后，有消息称美国阻止部分中国太阳能货物进口。南京大学国际关系学院院长朱锋受访时认为，中美在绿色能源和减排等问题上展现明确的合作意愿，但从中国的角度而言，新疆是光伏板的重要出产地，中美要实现具体气候合作，新疆问题是一个难以绕开的重要议题。