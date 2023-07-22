借鉴俄乌战况 台湾研发无人机备战

（台北综合电）台湾借鉴俄乌战争中乌克兰用无人机获得空中优势的经验，正加快组建一支无人机国家队，缩小与中国大陆的无人机差距。

据路透社星期五（7月21日）报道，去年夏天在俄乌战争爆发数月后，台湾总统蔡英文曾召集民进党高官，探讨乌克兰是如何成功应对像俄罗斯这样的一个强敌。

路透社获取的一份官方内部评估文件显示，蔡英文得到的答案是，对无人机的巧妙应用，让乌克兰取得了部分的空中优势。但报告指出，在无人机武装方面，台湾严重落后于更强大的中国大陆，因此需要一项紧急计划来缩小差距。

报道说，台湾目前只有数百架无人机、四种机型，中国大陆则有上万架、50多种型号。台湾因此制定了“无人机国家队”计划，目标是到2024年中打造出3200多架军用无人机，其中包括不到2公斤的迷你无人机，还有航程150公里的较大型无人侦察机。

为加速达到目标，台湾积极招募私营无人机制造商和航空企业与军方合作，目前已有九家企业加入研发。路透社指出，这是台湾政府首次将私营企业纳入国防武器研发。

台湾雷虎科技公司以制造休闲和商业用途的无线电遥控模型飞机而闻名。公司研发部主管杨富森受访时说，他的公司去年被国防部招募，将商用无人机改造成军用，包括一种无人驾驶的舰载或陆基监视直升机，配有4米长的旋翼，航程400公里，可在空中停留长达6小时。

杨富森说：“一架小型无人机就可以炸毁一辆价值数千万美元的坦克。”这凸显出随着非对称武器的兴起，现代战争正在发生的迅速变化。美国和台湾的军事专家均认为，台湾应该发展不对称战力，以大量小型、较廉价却有杀伤力的武器抵消大型、昂贵的武器系统。

报道指出，台湾发展无人机，是日益加剧的军事竞争的一部分，这种竞争正在分裂亚洲，并开启了各国的技术冲刺。一边是美国及盟友，一边是中国，双方在人工智能、自主武器、先进半导体等领域竞争领导地位。

中国无人机优势迅速发展，路透社引述新美国安全中心高级研究员、中国军事技术专家卡尼亚（Elsa Kania）称，中国军方在采纳和试验新型无人机方面的进展比美国军方更快，并且通过商业技术和企业来探索各种设计和可能性。

报道称，中国的无人机销售额约占全球的80%，垄断了全球商用无人机市场，解放军可利用庞大的产业来获得技术、供应商和现成型号的支持。这是中国在这场军备竞赛中的关键优势。

同时，台湾的科技行业虽可以为无人机制造提供传感器和先进半导体，但在引擎、电池及通信系统等关键领域，还是面临困难。

尽管作为台湾盟友的美国拥有世界上最先进的军用无人机，但如两岸爆发战争，美国的无人机只能从冲突地区以外派来，因为台湾岛上没有美国或盟军的部队驻扎。所以，至少在冲突的早期阶段，台湾不得不依靠自己。

台湾总统办公室在回答路透社的提问时说，俄乌战争给了台湾极大的鼓舞，全世界都看到了无人机的重要性；未来无论在军事或民间，无人机都将扮演重要的角色，台湾在这方面不能缺席。

针对台湾发展无人机的计划，中国大陆外交部则回应路透社称，台湾当局以武拒统、与外国人寻求独立的企图是注定要失败的。大陆国防部和国台办没有回应记者的提问。美国国防部和白宫也没有作出回应。