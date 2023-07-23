李家超展开三天访新之行 时隔六年再有港特首到访

香港特首李家超星期天（7月23日）抵达新加坡展开三天访问。这是李家超出任香港特首后，首次访问新加坡，期间将与李显龙总理会面。

据新加坡外交部文告，李家超是应李总理的邀请，在7月23日至25日访问我国。

李家超将出席李总理所设的午宴，副总理兼财政部长黄循财也将与李家超共进早餐。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰将在星期一（24日），与李家超一起参加香港政府和香港贸易发展局举办的一场商业晚宴，并在晚宴上致辞。

李家超星期天抵达时，我国国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖到机场接机。她在脸书发文写道，李家超将在星期一与李总理和黄副总理会面，并说这些会面为双方领导人提供讨论深化新港合作和加强两地联系的重要机会。

沈颖也预祝李家超一行在访新期间能取得丰硕成果。

这是继2017年香港时任特首林郑月娥访新后，再次有香港行政长官到访我国。

李家超去年5月当选香港新一任特首，并在去年7月正式履职。过去一年多，新港两地高层多次面对面交流。

李家超在候任香港特首时，在去年6月1日与访港的我国国务资政兼国家安全统筹部长张志贤会面。

去年8月，他在香港接待访港的王瑞杰，王瑞杰也是李家超出任特首后接待的首位外国领导人。去年11月泰国曼谷亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议期间，李家超也与李总理会面。

据香港政府7月20日发布的消息，李家超此行将访问三个亚细安国家，新加坡是第一站，之后续程前往印度尼西亚和马来西亚。

随李家超出访的港府官员包括财政司副司长黄伟纶、财经事务及库务局局长许正宇、商务及经济发展局局长丘应桦、运输及物流局局长林世雄、创新科技及工业局局长孙东等。

代表团成员也包括30位来自工商、金融服务、运输、物流和电子商贸、创新科技等不同界别的高级别代表。

据港府文告，李家超在出访期间，将与当地政商界领袖会面，介绍香港在“一国两制”下背靠中国大陆、联通世界的独特优势，鼓励亚细安企业赴港扩展业务，并善用香港的专业服务和融资平台，开拓粤港澳大湾区市场。

他也会考察当地企业和大型基建项目，探讨香港与亚细安国家在商贸和基建等方面的合作空间。