齐齐哈尔一中学体育馆坍塌致11死4伤 初步调查：施工商违规置放建筑材料

（齐齐哈尔综合讯）中国黑龙江省齐齐哈尔市一所中学的体育馆，星期天（7月23日）发生屋顶坍塌事故，导致11人死亡四人受伤。现场搜救工作在星期一上午结束，相关责任人已被警方拘留。

坍塌的体育馆位于齐齐哈尔市第三十四中学内。现场画面显示，体育馆整个屋顶倒塌，仅剩墙体，馆内一片废墟。事发后，有近160名消防人员和39辆消防车赶往搜救。

据《黑龙江日报》报道，事发时有19人在体育馆内，当中有四人自行脱险。15名被困者中，11人不幸罹难，四人从废墟中被救出，无生命危险。

官方尚未公布死者的身份，不过一名父亲在当地医院焦急地等待16岁女儿的消息时告诉《中国青年报》，事发时一支女子排球队正在体育馆训练。

另据《新京报》报道，被困者都是初三学生，还有男女教练各一名，他们原本计划再过几天到湖南参加全国比赛。

在微博上广为流传的一段视频显示，有遇难者家长质疑当局在事发后并未及时告知孩子的情况，而是派出大量警察和官员到现场维稳。

综合新华社、央视、央广网、华龙网微博、《新京报》等报道，初步调查发现，在体育馆旁建造教学综合楼的施工商，违规把珍珠岩放在体育馆的屋顶上。珍珠岩是一种含水量高、能吸水的矿物质。在持续降雨的情况下，珍珠岩吸水并增加重量，导致屋顶倒塌。

体育馆已建成26年，建筑面积约1200平方米，墙体为网架结构，顶棚为混凝土板。有知情人士向华龙网爆料，去年冬天有人拍摄到三名工人将成袋的袋装材料铺满了半个楼顶，直到事发前一直没被搬走。

根据中国澎湃新闻报道，施工商是成立于2009年的黑龙江嘉美建设有限公司，近三年承揽多个政府工程项目，包括齐齐哈尔市公安局、市检察院、市中级法院，以及发生坍塌事故的第三十四中学。

法新社报道指，由于安全标准松懈和执法不力，工业事故在中国屡见不鲜。上个月，中国西北部一家烧烤店发生爆炸，造成 31人死亡。4月，北京一家医院发生火灾，造成29人死亡，绝望的幸存者被迫跳窗逃生。最严重的事故之一是发生在2015年，天津一座化学品仓库发生巨大爆炸，造成至少165人死亡。