李显龙总理会见李家超 讨论深化新港合作

我国总理李显龙与香港行政长官李家超讨论，进一步深化新港在贸易与投资、创新与研究等领域的双边合作。李总理也表示，有信心香港会在“一国两制”下持续发展与繁荣。

李总理星期一（7月24日）与到访我国的李家超会面，并设午宴款待李家超。

根据外交部文告，李总理和李家超重申新港密切和长久的关系。

两位领导人也一致认为，新港作为在各自区域的全球城市，面对相似的挑战。双方讨论了进一步深化双边合作的方式，涵盖领域包括贸易与投资、艺术与文化、创新与研究。

两人也乐见冠病疫情后，新港公务员恢复交流，包括在常任秘书交流计划等项目互动。

李总理也表示，有信心香港会在一国两制框架下持续发展与繁荣。

这是李家超去年7月正式履职后首访新加坡，也是继2017年时任特首林郑月娥访新后，再次有香港特首到访。

李总理和李家超去年11月，曾在泰国曼谷出席亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议时会面。

李总理星期一在脸书发贴文，表示高兴能再次见到李家超，继续讨论如何加强双边合作。

总理说，新港可以在很多方面相互学习与合作，包括通过公务员交流，并认为新港合作能为两地和区域的增长与活力做出贡献。

李总理也指出，香港是最多海外新加坡人居住的城市之一，反映民间关系之密切。

李家超星期一也与我国副总理兼财政部长黄循财共进早餐。

黄循财星期一发脸书帖文说，和民间交流一样，新港两地公共部门与私企领导人的交流很频繁。

根据外交部文告，黄循财和李家超两人也肯定了新港之间热情友好的关系，并就双边和多边场合等广泛领域的合作交换意见。

文告说，新加坡和香港作为国际金融中心，在金融科技、资讯分享，以及监督和监管上密切合作。新港同时在各自地区发挥互补作用，双方也能从进一步深化合作，包括在东南亚和粤港澳大湾区的合作中受益。

李家超也在脸书上发文，表示很高兴来到新加坡再与李总理会面，并感谢新加坡支持香港早日加入区域全面经济伙伴协定（RCEP）。

另据港府官网发布的新闻稿，李家超说，香港争取加入RCEP，是加强与亚细安关系的重要一步。他说，港府已准备好与包括新加坡在内的RCEP成员讨论，以加深了解，为日后的正式谈判打下基础。

李家超说，当下全球各经济体联系紧密，竞争与合作齐头并进。他相信香港与新加坡将继续推动两地经济发展，共同为区域发展做出更大贡献。

在双边关系方面，李家超说，香港重视与新加坡的长期密切关系，新加坡一直是香港在亚细安最大贸易伙伴，也是设立最多驻港公司的亚细安国家。

他在脸书贴文中以数据说明港新经济关系之密切。2022年双边货物贸易额达4815亿港元（835亿新元），尽管受冠病疫情影响，2018年以来年均增长率仍达5.9%。

随李家超出访的港府官员包括财政司副司长黄伟纶、财经事务及库务局局长许正宇、商务及经济发展局局长丘应桦、运输及物流局局长林世雄、创新科技及工业局局长孙东等。另有30名来自工商、金融服务、创新科技等不同界别的代表随行。

李家超此行访问三个亚细安国家，新加坡是第一站。

港府7月20日公布的行程显示，李家超星期二将前往印度尼西亚雅加达访问，星期四续程马来西亚吉隆坡，7月29日下午返抵香港。