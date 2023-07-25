【东谈西论】中国外长秦刚失踪

中国国务委员兼外交部长秦刚从公开场合失踪已经足足一个月。 较早前中国外交部曾宣布秦刚因“健康原因”将缺席在印度尼西亚举行的亚细安外长会议。

在上星期一（7月17日）的记者会上，当被问及秦刚的下落时，中国外交部发言人毛宁只表示不了解情况，没有其他更多的信息。不再提“健康原因”是否透露出事情不妙？与此同时，有关秦刚与女主播的绯闻在网上也传得沸沸扬扬。

秦刚到底发生了什么事？他的失踪对中国的外交与政治会产生什么影响？谁会是最可能接替他的外长人选？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和《联合早报》北京记者于泽远详细解析。

精彩片段

主持人韩咏红：

有传说他得冠病后来冠病好像也应该好了，然后没有消息......其实我看​坊间的共识就是他是被调查。而且像​泽远说的​，可能被调查的事情还比较严重。

《联合早报》北京记者于泽远：

如果秦刚出了问题，这个问题可能是有点突如其来，中纪委需要时间来调查​......​有可能发生在他任驻美​国大使期间​。换句话说可能是在美国发生的事情，那调查起来难度就更大一些。

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