民调：台湾民众对三大政党均持负面观感

（台北综合讯）台湾民意基金会星期二（7月25日）发布的2024总统大选最新民调显示，台湾民众对三个政党的感受均为负面，向台湾民主政治发出警讯。

综合台湾风传媒、《自由时报》、太报报道，该民调以0度到100度来表示对政党的好感与反感，0度表示最强烈的反感，100度表示最强烈的好感。

结果显示，民进党的平均温度是49.5度，民众党49.06度，国民党46.59度，三个政党均未达到超过50度的正面态度。

具体来看，39.4%的民众对民进党的感情温度是51度以上，22.6%没感觉（50度），32.1%的感觉是49度以下；民众党的感情温度51度以上的有31.5%，33.7%没有感觉，26.1%的感觉是49度以下；民众对国民党感情温度51度以上有26.4%，34.6%没有感觉，32.4%的感觉是49度以下。

台湾民意基金会董事长游盈隆认为，受访民众对三个政党的感觉都是负面的，无疑是台湾民主政治的严重警讯，也是台湾政党政治失能、失灵、较低潮的时刻。这项民调暗示，2024年总统大选，选民很可能将在三个选项中做无奈的选择。

本次民调是在7月17日和18日做访问，抽样方法采用市区电话和手机并用，有效样本1088人，误差在95%信心水准下约正负2.97个百分点。