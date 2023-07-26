中国外交部网站删除秦刚信息 分析：显示可能犯严重错误

中国官方免去秦刚的外长职务后，中国外交部网站全面清除有关秦刚的信息。中国官方继续对秦刚免职原因三缄其口，但强调“中国外交活动都在稳步向前推进”。

受访学者分析，外交部网站罕见地删除秦刚的信息，显示他可能犯下严重错误；但同时也有矛盾的信号，包括秦刚仍继续担任国务委员。

中国全国人大常委会星期二（7月25日）在北京举行会议，决定免去秦刚的外交部长职务，由中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅接任外长。秦刚目前已从公众视野消失一个月。

中国外交部官方网站截至星期三（7月26日）已全面清除有关秦刚的信息，包括他此前所有外事活动新闻稿，外交部长栏目也显示“信息更新中”。

中国官媒新华社星期二发布的消息中，并未说明秦刚免职的原因。官方的信息空白令有关秦刚的负面传闻甚嚣尘上，其中包括他和一名境外电视台的女主持人育有非婚生儿子，但这些消息都没有得到权威渠道证实。

星期三举行的外交部例行发布会上，28道提问中，21道与秦刚和中国外长人选有关。记者聚焦秦刚被免职，以及秦刚所有信息在外交部网站上被删除的原因。

发言人毛宁多次回答说：“新华社已经发布了消息，您可以查阅。”

毛宁也就有关外交部网站的提问称：“外交部网站的信息按照相关管理规定进行更新。”

秦刚此前深受中国高层信任，成为中国改革开放以来最年轻的外长。今年3月，秦刚又兼任属于副国级的国务委员，成为当时最年轻的党和国家领导人。秦刚被免去外长职务后，官方未就他国务委员的职务作出宣布。

至于秦刚是否因健康原因免职，是否正接受反腐调查，以及秦刚的行踪等提问，毛宁均未提供进一步信息。

新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉接受《联合早报》访问时分析，中国官方在网络上清除秦刚的痕迹，显示他可能犯下严重的错误。“不过，官方也发出矛盾的信号，秦刚国务委员的职务未被撤除，官方在文告中也仅称‘免去’秦刚外长职务，而不是撤职。”

台湾政大国际关系研究中心主任寇健文受访时说，如果是罪证确凿、问题很严重，秦刚的国务委员和外长职务应该都会撤除；“还留下国务委员职务，显示可能在情节上，还有需要斟酌的地方，只是秦刚不适合再担任外长”。

分析：北京外交系统出现断层

57岁的秦刚去年12月30日才被任命为外长，是中国改革开放以来任期最短的外长。中国今年在防疫政策放松后密集展开外交活动；有舆论质疑，中国外交高层在这个时间点上出现震动，会否影响现有的外事计划。

彭博社7月21日报道称，英国外长克莱弗利因秦刚行踪不明而延迟了访华计划。美国国务卿布林肯6月访华时，已向秦刚发出访美邀请。

毛宁说：“我们一贯从相互尊重、和平共处、合作共赢三原则来看待和发展中美关系。中美就各层级的对话和沟通也保持着接触，这一点没有变化。”

她也强调，中国外交活动在“稳步向前推进”。

骆明辉研判，中国的外交活动不会受到太大的影响，但秦刚事件料将增加外界对中国政治系统透明度的质疑。

寇健文说，北京的外交系统已出现断层，杨洁篪和王毅之后，没有能接任外长的明确人选。下来应该要让60后的官员当外长；“若王毅再当五年外长，会把后面的人的空间都挤掉，这会是大问题。”